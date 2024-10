Sansepolcro, la prima sconfitta non fa male. Gol-beffa nel finale ma è sempre capolista

ELLERA

1

SANSEPOLCRO

0

ELLERA (4-3-3): Del Vecchio (32’st Ciancaleoni); Dedja, Cenerini, Vieira, Morlunghi (45’st Battistelli); Minuti, Giabbecucci, Piccioli (28’st Barbarossa); Passaquieti (32’st Balducci), Faraghini, Bevilacqua (4’st Hysenaj).

(A disposizione Mottola, Mennini, F. Mariotti, Boldrini).

All. Tomassoli.

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Carbonaro (43’st Del Siena), Andreani, Petricci, Merciari (39’st Barculli); Testerini (15’st Corsini), Gorini, Quadroni; Bartoccini (21’pt M. Mariotti), Pasquali, Valori.

(A disposizione Mariangioli, Paoli, Vlad, Innocentini, Tilli).

All. Armillei.

Arbitro: Gatto di Lamezia (Di Giuseppe-Bicaroni).

Rete: 38’st Minuti

Note: Spettatori 250 circa. Ammoniti: Piccioli. Angoli: 5-1. Recupero: 2’pt, 6’st.

ELLERA - L’Ellera compie l’impresa di giornata battendo 1-0 il Sansepolcro, infliggendo così alla compagine di Armillei la prima sconfitta dopo le cinque vittorie di fila. Poche emozioni da una parte e dall’altra con Valori che testa i riflessi di Del Vecchio.

La replica dei padroni di casa è affidata a Bevilacqua ma Vassallo risponde presente. Tegola per i due tecnici che perdono Bartoccini, in casa biturgense, e Bevilacqua sul fronte corcianese.

Il Sansepolcro prova ad alzare il baricentro, l’Ellera si affida alle incursioni del neo entrato Hysenaj. Il gol che decide la gara arriva però al minuto 38 della ripresa quando Minuti su punizione batte Vassallo.

É il gol che fa esplodere il Fioroni. Armillei tenta il tutto per tutto ma l’Ellera si difende con ordine portando a casa i tre punti che consentono alla Tomassoli band di riscattare il ko nell’andata della semifinale di coppa. Le due squadre si ritroveranno mercoledì 30 ottobre nella sfida di ritorno partendo dal 2-0 in favore dei biturgensi. Per ora è arrivata la prima sconfitta per il Sansepolcro arrivata proprio nei minuti finali di gra con il gol, maledetta ironia, di Minuti.

I bianconeri mantengono comunque la vetta della classifica con 15 punti ma quello di ieri è stata la prima sconfitta per i ragazzi di Armillei. Domenica al Buitoni arriva l’Atletico Bmg di Massa Martana.

Nicola Agostini