Sassuolo-Fiorentina 1-0: Pinamonti fa uscire dalla crisi gli emiliani

Reggio Emilia, 6 gennaio 2024 – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo, che vuole uscire dalla crisi, affronta la Fiorentina che vuole continuare a tenere il passo delle grandi, lì in zona Champions. Quest'ultima gara del girone d'andata è fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre: i neroverdi stanno tenendo, a grandi linee, lo stesso andamento dell'anno precedente ma con un misero punto conquistato nelle ultime cinque partite ora si ritrovano pericolosamente vicini alla zona rossa. Dall'altra parte la viola ha vinto 4 delle ultime cinque, pareggiando la sfida con la Roma, e ora vuole inanellare quello che sarebbe il quarto successo consecutivo. Partendo dalla formazione di casa, Alessio Dionisi sceglie il solito 4-2-3-1, con Consigli tra i pali, Toljan e Pedersen i terzini e la coppia Erlic-Ferrari come centrali; Boloca e Matheus Enrique a centrocampo e poi i soliti: Berardi, Thorstvedt, Laurentiè dietro a Pinamonti. Si schiera a specchio Vincenzo Italiano, che sceglie Nzola per iniziare il match come centravanti e, dunque, Beltran che si accomoda in panchina. Complice la convocazione di Kouamè in Coppa d'Africa, c'è Brekalo a sinistra con Bonaventura sulla trequarti e Ikoné sull'altra fascia. Mandragora e Arthur a centrocampo e dietro ci sono capitan Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic e Kayode davanti a Terracciano.

Primo tempo

Subito la Fiorentina in avanti, con Biraghi che guadagna e batte un calcio di punizione, ma Boloca manda in angolo. La sblocca subito il Sassuolo con Andrea Pinamonti al 10'! Invenzione di Matheus Enrique che pesca Pedersen sulla corsia di sinistra, il terzino è bravo a entrare in area, alzare la testa e appoggiare dietro per Andrea Pinamonti che ha tutto lo specchio libero e col piattone fa 1-0. Ancora Pinamonti cerca subito la doppietta personale: Henrique trova l'attaccante neroverde che si libera del limite e calcia di destro, ma palla alta. Anche Laurentié, subito dopo, si fa vedere dalle parti di Terracciano calciando a giro col suo destro dai 25 metri, ma anche qui la palla va sul fondo. Gol annullato a Berardi, ma è un super Sassuolo! Rimessa laterale nei pressi dell'area di rigore della Fiorentina battuta a cercare nel mezzo Pinamonti che fa sponda di testa per Throstvedt, quest'ultimo appoggia per Toljan che arriva come un treno sulla corsia di destra e calcia di prima intenzione, Berardi devia la palla in porta ma la posizione di partenza del 10 è ben oltre l'ultimo difensore e quindi Abisso ferma tutto per fuorigioco. Venti minuti di partita dove la Fiorentina ha gestito di più il possesso della palla, ma in maniera sterile, mentre il Sassuolo ogni volta che ha l'occasione verticalizza immediatamente e riesce a rendersi quasi sempre pericoloso. Nella seconda metà del primo tempo la Fiorentina prova a rendersi pericolosa con Ikoné che arriva sul fondo un paio di volte, ma prima viene chiuso da Pedersen in angolo e poi è costretto a tornare sui suoi passi. Anche Arthur sale nella metà campo offensiva, dalla corsia di destra va al cross dove c'è Milenkovic che fa da sponda bene, ma Ikoné commette fallo su Consigli e dunque sfuma tutto per la Fiorentina. Poche emozioni nella parte finale dei primi 45 minuti, con il Sassuolo che si difende bene e non permette ai toscani di costruire vere e proprie occasioni da gol. Dopo 45 minuti è 1-0 Sassuolo, rete di Andrea Pinamonti.

Secondo tempo

Pronti, via e raddoppia subito il Sassuolo con Thorstvedt! Giusto il tempo di rimettere piede in campo e alla prima azione arriva un calcio d'angolo per il Sassuolo, la palla viene messa dentro a cercare Ferrari che prova la girata, la palla colpisce Mandragora, si impenna e alla fine arriva arriva Thorstvedt che fa 2-0. C'è da valutare però una probabile posizione di fuorigioco di Henrique appena prima della rete, il centrocampista era in traiettoria del cross. Lunga osservazione in sala Var. Lo va a rivedere Abisso, generando non pochi malumori tra i giocatori e tifosi emiliani. Altro gol annullato al Sassuolo, anche in questo caso posizione irregolare, si resta sull'1-0. Ammonito per proteste l'autore del gol Pinamonti, mentre Italiano manda in campo Beltran per Arthur aumentando il peso offensivo, dentro anche Duncan per Mandragora. Adesso è un assolo della Fiorentina: Bonaventura crossa dalla destra, Beltran e Brekalo non ci arrivano per un soffio. Forcing della viola: Beltran riceve in area da Bonaventura ma sbaglia il controllo decisivo ed Erlic butta via in angolo. Calcio di rigore per la Fiorentina al 63'! Fallo di mano di Ferrari, il capitano del Sassuolo ha toccato il pallone con il braccio sugli sviluppi... Bonaventura contro Consigli per il pareggio, sotto il settore occupato dai propri tifosi. Consigli para il calcio di rigore! Bonaventura apre il piattone destro cercando l'angolo basso, il portiere del Sassuolo intuisce la direzione e para. C'è un check però perché Consigli potrebbe essersi mosso troppo presto e, dunque, si rischia di ribatterlo. Check terminato, tutto buono, si riparte dalla rimessa per la viola. Arriva il pareggio della Fiorentina, segna Martinez Quarta al 67'! Calcio d'angolo di Bonaventura, Pinamonti la mette fuori, Duncan arriva come un treno e calcia di prima, deviazione di un giocatore del Sassuolo con la palla che si stampa sulla traversa e arriva nei pressi di Quarta che in due tempi dal limite dell'area piccola fa 1-1. Check in corso però, perché sul tiro di Duncan c'è offside proprio dell'autore del gol. Rete annullata, terzo gol annullato in questa gara. Altra occasione per la Fiorentina: traversone di Kayode, Consigli male in uscita, la porta rimane vuota e allora Beltran gira al volo ma c'è Ferrari che salva sulla riga. Parata sensazionale di Consigli che nega l'1-1 a Milenkovic: cross dalla sinistra sugli sviluppi di un calcio di punizione che ha portato al giallo per Domenico Berardi, Nikola Milenkovic in terzo tempo stacca molto bene, ma ancora una volta sbatte contro il portiere del Sassuolo. Cambi per entrambe le squadre, con Dionisi che leva Laurentié per Tressoldi, dunque un difensore per un attaccante per l'ultimo quarto d'ora, mentre dall'altra parte dentro Parisi per Brekalo che non ha 90 minuti nelle gambe. Ancora Consigli dice di no a Nzola, l'angolano viene servito in profondità ma in uscita il 47 para, tutto però viziato anche da una posizione di fuorigioco di partenza proprio dell'attaccante di Italiano. Ancora cambi, con Bonaventura che lascia il campo per Barak, mentre Berardi è a terra per crampi e, infatti, viene sostituito da Bajrami. Ripartenza sprecata da Ikoné che serve malissimo Mbala Nzola che non può arrivare sulla palla. Gioco fermo per qualche minuto visto che è a terra Pinamonti, verosimilmente il recupero sarà molto ampio. Toljan scambia con Pinamonti, ma il terzino non può arrivare sul pallone perché un problema muscolare lo ferma prima e, dunque, ancora una volta il Sassuolo è in 10 con la Fiorentina che attacca. Due cambi per Dionisi: Mulattieri e Missori per Pinamonti e Mulattieri. Parisi si fa vedere sulla sinistra, salta un uomo, cross basso, ma chiude la difesa. Durante la stessa azione, sempre Parisi la mette alta con l'esterno, Milenkovic fa da sponda, Beltran cerca di metterla giù, mischia in area e alla fine Consigli la smanaccia in angolo, brivido Sassuolo. Tutta su la Fiorentina, mancano 4 minuti più recupero. Ripartenza Sassuolo con Bajrami che imbuca per Enrique, il centrocampista trova Mulattieri che però da posizione defilata manda a lato quello che sarebbe stato il gol partita. Saranno 7 minuti di recupero. Bajrami in contropiede lascia per Mulattieri che però viene chiuso da Milenkovic. Barak in verticale da Ikoné che stoppa e calcia dalla mezzaluna col sinistro e la palla termina a lato di pochissimo. Cosa si è divorato Ikoné! Al 97' traversone di Biraghi, Beltran prolunga, Ikoné arriva sul secondo palo ma spara altissimo da posizione ravvicinata, azione però viziata, ancora una volta, da un fuorigioco. Finisce qui: Sassuolo batte Fiorentina 1-0 grazie al gol di Andrea Pinamonti. Gli emiliani tornano, dunque, a vincere, l'ultimo successo risale a fine novembre, 4-3 sull'Empoli.

Tabellino

Formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (Missori, 86'), Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Enrique; Berardi (Bajrami, 81'), Thorstvedt, Laurentie (Tressoldi, 75'); Pinamonti (Mulattieri, 86')

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (Beltran, 52'), Mandragora (Duncan, 52'); Ikoné, Bonaventura (Barak 80'), Brekalo (Parisi, 74'); Nzola

Reti: Andrea Pinamonti (SAS) 10'