Sassuolo-Genoa 1-1: Pinamonti illude, poi Gudmundsson e Ekuban la ribaltano

Reggio Emilia, 22 dicembre 2023 - Anticipo della diciassettesima giornata di Serie A che mette di fronte Sassuolo e Genoa, due squadre appaiate in classifica e alla ricerca di punti per potersi allontanare dalla zona rossa. Gli emiliani non vincono dal 26 novembre nel rocambolesco 4-3 con l'Empoli, mentre invece la squadra di Gilardino è reduce dal buon pareggio 1-1 contro la Juve ma non porta a casa tre punti dal 10 novembre (1-0 contro il Verona). Assenze pesanti nel reparto offensivo per entrambe le squadre: i padroni di casa sono privi di Domenico Berardi, causa febbre, mentre invece i rossoblù non possono contare ancora una volta su Mateo Retegui. A sbloccare la partita ci pensa Andrea Pinamonti poco prima della mezz'ora con il più semplice dei tap-in a porta vuota dopo una bella sgroppata di Laurentié. Nel secondo tempo continua la grande pressione del Genoa che cerca continuamente il gol del pareggio, ma trova sempre l'opposizione di un ottimo Consigli. Al minuto 63' viene fischiato un rigore proprio per il Grifone per un fallo di mano di Erlic e Albert Gudmundsson dal dischetto spiazza il portiere avversario e fa 1-1. Il Sassuolo è padrone del campo per venti minuti, ma un brutto errore di Erlic regala il gol del vantaggio al Genoa all'87' con Caleb Ekuban che segna la prima rete stagionale. Il gol è una doccia fredda per i neroverdi che le provano tutte negli ultimi minuti, ma non riescono a evitare una sconfitta dolorossissima sia per la classifica, sia per come è arrivata.

Primo tempo

La prima occasione della partita arriva dopo soli tre minuti ed è per il Genoa: sugli sviluppi del primo angolo della partita, il pallone rimane nell'area piccola e De Winter per pochissimo non riesce a ribattere a rete e alla fine Consigli chiude l'azione. Bel ritmo nei primi venti minuti, con le due squadre che vogliono correre e si va molto spesso da una parte all'altra in breve tempo, ma a entrambe le compagini manca sempre un po' di precisione negli ultimi 20 metri: prima il Genoa con una bella verticalizzazione di Frendrup per Ekuban che però non riesce a concludere, poi il Sassuolo con Laurentiè che vola sulla corsia e mette in mezzo un cross basso su cui però Thorstvedt non riesce a calciare. Partita che si fa anche abbastanza fisica, con subito due gialli sventolati a Bani e Laurentiè, i giocatori conoscono l'importanza dei tre punti in palio e non tirano indietro la gamba nei contrasti. Il match si sblocca al 28', con il Sassuolo che trova la rete dell'1-0 grazie ad Andrea Pinamonti: il Genoa perde palla nella trequarti offensiva, la palla viene spazzata a centrocampo dove ci si fionda Laurentié che brucia in velocità l'ultimo difensore e si ritrova a tu per tu contro Martinez, l'attaccante del Sassuolo intelligentemente vede arrivare il compagno di reparto e lo serve per il più facile dei tap-in a porta vuota. Il Genoa si rifà vedere in avanti con Albert Gudmundson che calcia in porta col destro da oltre venti metri di prima intenzione dopo la bella sponda di Ekuban, il suo tiro però esce a lato, non di molto. Molto meglio la squadra ospite nella seconda metà del primo tempo, gli uomini di Gilardino sono molto più intensi degli avversari e tengono in mano il pallino del gioco per cercare di raggiungere la parità già prima della pausa. Grifone che però pecca negli ultimi metri, non riesce mai a trovare idee per impensierire davvero Consigli ad eccezione di tiri dalla distanza di Malinovskyi o Gudmundsson. Parata incredibile di Martinez che evita il 2-0 al 45': Pinamonti ruba palla e serve il solito Laurentié che fa quello che vuole sulla sinistra, riesce a entrare in area dal fondo, mette in mezzo la palla per Boloca che quasi dal limite dell'area piccola calcia a botta sicura, ma il portiere del Genoa riesce a evitare il gol con i piedi, pallone poi spazzato lontano dalla difesa del Genoa. Il primo tempo si chiude quindi sull'1-0 Sassuolo.

Secondo tempo

Parte forte il Genoa nella ripresa con Sabelli che in area fa sponda per Badelj che arriva a rimorchio, ma spreca dal dischetto con un colpo di testa impreciso. Solo Genoa per il momento, con Consigli che è chiamato alla grande parata al 55': De Winter manda in porta Gudsmundsson che entra in area e cerca il destro sul primo palo da posizione defilata, l'estremo difensore neroverde riesce a evitare il pari con i piedi. Il Sassuolo cerca di ricompattarsi, ma al momento sta subendo la pressione molto alta del Grifone. Due minuti dopo l'occasione degli ospiti, ci prova anche Pinamonti in mezza rovescia su cross di Samu Castillejo, ma non va nemmeno vicino alla porta di Martinez. Dionisi vuole rimescolare un po' le carte, anche per rialzare l'intensità dei suoi e anche perché Thorstvedt non sembra stare benissimo, dunque dentro Volpato e Bajrami per Throstvedt e Castillejo. Cambia anche Gilardino, con Thorsby e Martin che fanno il loro ingresso in campo al posto, rispettivamente, di Bani e Vasquez. Due minuti dopo la girandola di cambi, si supera ancora Consigli: il Genoa gira molto bene palla al limite dell'area per poi inire sulla corsia, palla messa dentro per Ruslan Malinovskyi che fa partire il mancino al volo che trova la risposta, in due tempo, del numero 47 dei padroni di casa. Azione però che viene rivista al VAR per un possibile tocco di mano di Erlic all'interno dell'area. Guida la va a rivedere e poi assegna rigore per il Genoa. Dagli undici metri Gudmundsson ha la possibilità di pareggiare. L'islandese apre il destro, Consigli si butta dalla parte opposta, e ora è di nuovo parità al Mapei, 1-1. Per la 25esima partita consecutiva il Sassuolo non riesce a tenere la propria porta inviolata. Espulso al minuto 68' un componente dello staff tecnico del Sassuolo, per proteste prolungate riguardo un presunto tocco di mano di un giocatore del Genoa, non c'è nulla secondo l'arbitro e dunque si riprende con un angolo per i padroni di casa. Il Sassuolo prova a reagire, con l'energia di Volpato e Pinamonti ma entrambi sbagliano l'ultima cosa: prima neoentrato è troppo egoista e calcia in porta da lontano senza vedere Laurentié libero sulla corsia, poi il centravanti non riesce a essere preciso nel servire un compagno a centro area dopo che era andato via sulla destra ed era sul fondo. A nove dalla fine sbaglia il possibile gol del vantaggio Andrea Pinamonti: contropiede perfetto dei padroni di casa, con Bajrami che se ne va nella corsia centrale e poi apre per Toljan che mette in mezzo un cross su cui Pinamonti tenta la girata mancina senza però trovare la porta. Pochi minuti dopo, più che altro a causa della stanchezza, Alessio Dionisi decide di togliere l'autore del gol del momentaneo vantaggio per mandare in campo Samuele Mulattieri. Forcing del Sassuolo, con Volpato che si fa sempre vedere e cerca di saltare il rispettivo marcatore. Sugli sviluppi di un angolo al minuto 86 la palla finisce al limite dell'area sul destro di Laurentié che prova a piazzarla, ma la palla termina abbondantemente alta. Dopo il gol del pareggio il Genoa non aveva praticamente più giocato, basta un contropiede all'87' dopo una brutta incertezza di Erlic e Ekuban si invola tu per tu con Consigli e segna il primo gol in Serie A. Incredibile al Mapei Stadium, ora il Sassuolo deve rincorrere e manca pochissimo alla fine. Gilardino si copre e butta dentro Vogliacco per Malinovskyi, mentre il Sassuolo le prova tutte nei cinque di recupero assegnati. Finisce qui, il Genoa vince in casa del Sassuolo in rimonta per 1-2.

Tabellini

Formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari (Tressoldi, 45'), Toljan; Boloca, Henrique; Castillejo (Volpato, 60'), Thorstvedt (Bajrami, 60'), Laurentié; Pinamonti (Mulattieri, 84')

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (Martin, 60'), De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj (Strootman, 75'), Vasquez (Thorsby, 60'), Malinovsky (Vogliacco, 90'), Ekuban, Gudmundsson

Reti: Andrea Pinamonti (SAS) 28'; Albert Gudmundsson (GEN) 64'; Caleb Ekuban (GEN) 87'.