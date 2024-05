Sassuolo-Inter, probabili formazioni e orari tv

Bologna, 3 maggio 2024 - L’Inter è campione d’Italia, il Sassuolo ha invece davanti una missione disperata. Vivrà su questo contesto mentale la sfida di sabato sera al Mapei Stadium tra i neroverdi di Ballardini e i nerazzurri di Inzaghi, letteralmente su due piani psicologici opposti. L’Inter è in festa ed è reduce dalla seconda stella, il Sassuolo è in crisi e lo spettro della retrocessione è dietro l’angolo con cinque punti da recuperare in tre partite. Gli emiliani, inoltre, vengono da due sconfitte di fila, peraltro dure come quella interna e netta con il Lecce e quella ancora più disastrosa di Firenze. Da verificare, invece, la tenuta dell’Inter, che ha già ottenuto quello che cercava ed è fuori dalle coppe. Di fatto saranno tre partite di passerella in attesa di cucirsi il tricolore sul petto. Ballardini, che in carriera è retrocesso in B solo a Bologna nel 2014, cerca un mezzo miracolo, soprattutto perché senza Berardi infortunato. E’ soprattutto la mancanza di energia delle ultime due partite a preoccupare il tecnico che non è riuscito a dare la scossa che immaginava.

Probabili formazioni

Non sembra intenzionato a fare turnover Inzaghi che, a parte qualche acciacco, andrà avanti con la miglior formazione possibile. A sinistra non dovrebbe esserci Dimarco dall'inizio (è recuperato ma partirà dalla panca), spazio a Carlos Augusto, in mezzo fuori Acerbi, gioca De Vrij con Bastoni e Pavard, mentre davanti Lautaro e Thuram. A centrocampo non sarebbe previsto riposo per Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Nel Sassuolo 4-2-3-1 con Toljan, Erlic, Ferrari e Doig davanti a Consigli, a centrocampo Boloca e Matheus Enrique a dare ordine, mentre sulla trequarti Bajrami, Thorstvedt e Lauriente a sostegno di Pinamonti. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

Precedenti

Sono 21 i precedenti totali tra Sassuolo e Inter con 10 successi nerazzurri, 2 pareggi e 9 vittorie neroverdi. Nella gara di andata prevalse, a sorpresa, il Sassuolo e in rimonta dopo il vantaggio di Dumfries. Segnarono Bajrami e Berardi, che sarà assente per infortunio. Nell’ultimo presente a Reggio Emilia vinse l’Inter l’8 ottobre 2022 con la doppietta di Dzeko, mentre tra i neroverdi siglò il momentaneo pareggio Frattesi, oggi proprio interista. Contando le sole partite a Reggio Emilia ci sono stati 10 precedenti con 6 vittorie Inter e 4 vittorie Sassuolo. Nelle ultime quattro partite giocate in trasferta ha sempre vinto l’Inter.

Dove vederla in tv

Sassuolo-Inter si disputerà sabato 4 maggio alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.