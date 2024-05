Juve, Rugani a processo per guida in stato di ebbrezza

Torino, 3 maggio – Alla guida della sua Maserati, il 21 luglio scorso, era stato fermato dalla polizia locale in via Grosseto a Torino, e all’alcoltest aveva fatto segnare un valore di tre volte superiore al limite consentito: 1,56 alla prima misurazione, poi 1,54. A Daniele Rugani, 29 anni, difensore della Juve, era stata subito sospesa la patente ed era poi stato poi emesso un decreto penale di condanna, che fissava a 5mila euro la cifra da pagare. Ma il bianconero si è opposto ed è finito così a processo a Torino. I suoi legali hanno richiesto la messa alla prova per il centrale, ma è stata rigettata dal giudice. E così si va alla prossima udienza, il 23 maggio. In questa stagione, Rugani ha giocato 15 gare di campionato con due gol, per 1.019 minuti complessivi in campo.