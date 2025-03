Juventus-Genoa: l'esordio di Tudor. Probabili formazioni, orario e dove vedere la sfida

Torino, 28 marzo 2025 - Per la Juventus si apre l’era Igor Tudor, tornato a Torino per rivitalizzare un gruppo reduce da due pesanti sconfitte senza reti. La sfida col Genoa non è semplice: i rossoblù, appena tornati alla vittoria contro il Lecce, cercano continuità con un Patrick Vieira ancora a caccia del primo bis in panchina. Il Grifone non ha ancora colto il successo in trasferta nel 2025, ma ha armi precise: 21% dei gol su colpo di testa e grande fisicità nei duelli. Madama, al contrario, segna pochissimo di testa (solo 3 gol) ma è la miglior squadra in contropiede (9 reti), mentre i liguri sono fra le due formazioni a non aver ancora segnato in questa modalità.

I precedenti

La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha subito più sconfitte in Serie A: 68, almeno otto più che da ogni altra avversaria nella competizione, 22 successi dei rossoblù e 23 pareggi completano il bilancio in 113 precedenti. La Vecchia Signora ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di Serie A contro il Grifone, tante volte quante nelle precedenti 11; i bianconeri non ottengono tre clean sheet consecutive contro i genovesi nella competizione dal periodo tra marzo 2015 e febbraio 2016. Nell’ultima partita di Serie A contro i liguri, Madama ha realizzato tre gol, dopo che nelle precedenti tre aveva trovato un totale di solamente due reti (2N, 1P). Il punteggio più frequente tra Juventus e Genoa in Serie A è l’1-0 a favore dei bianconeri, finale di 12 incontri, il più recente dei quali risalente al 22 gennaio 2018, con rete di Douglas Costa. I piemontesi sono la squadra contro cui il Genoa conta più sconfitte da quando la Serie A è a girone unico: 68 (22V, 23P). La Juventus è la squadra (alla pari con l’Inter) che in casa ha sconfitto più volte il Genoa in Serie A: 43 successi bianconeri, due vittorie del Genoa e 11 pareggi il bilancio. In Serie A la Juventus non perde in casa contro il Genoa dal 20 gennaio 1991, con Luigi Maifredi in panchina, e da allora ha collezionato 15 vittorie e cinque pareggi; nella competizione i bianconeri hanno una serie aperta di imbattibilità interna più lunga solamente contro Brescia (23), Bari (30) ed Hellas Verona (34). Nel massimo torneo la Vecchia Signora non subisce più di un gol in casa contro il Genoa dall’ottobre 2011 e da allora ha concesso quattro reti in 11 incontri al Grifone in massima serie tra le mura amiche, mantenendo sette volte la porta inviolata, incluse due clean sheet nelle due più recenti.

Le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Matturro, Vasquez; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.

La designazione arbitrale

Il direttore di gara scelto è Rapuano, che sarà coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Dei Giudici, con Ayroldi come quarto uomo. Nella sala Var di Lissone ci saranno Aureliano e Meraviglia come Avar.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Genoa è in calendario per sabato 29 marzo, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

Leggi anche: Napoli, equilibrio cercasi: l'attacco cresce, ma la difesa peggiora