Sassuolo-Udinese 1-1: Thauvin risponde a Defrel

Sassuolo, 1 aprile 2024 - Al Mapei Stadium Sassuolo e Udinese si giocano punti salvezza fondamentali. Entrambe reduci da una sconfitta, Il Sassuolo ha perso a Roma contro i giallorossi, mentre l'Udinese ha perso in casa contro il Torino. Delle due squadre sono gli emiliani a essere messi peggio: diciannovesimo posto e 23 punti a -2 dall'Empoli. Dall'altra parte l'Udinese è quindicesima con 27 punti raccolti in 29 giornate. Lato formazioni, Ballardini sceglie Defrel, Thorstvedt e Laurentiè dietro a Pinamonti. A centrocampo i mediani sono Matheus Enrique e Racic, mentre dietro ci sono Toljan, Ruan, Ferrari e Doig. Dall'altra parte classico 3-5-2 per Gabriele Cioffi con Ferreira, Bijol e Perez davanti a Okoye. Sulle corsie Pereyra a spingere, mentre Kamara dall'altra parte ha compiti più difensivi. In mezzo Lovric, Walace e Samardzic. Davanti duo Thauvin a girare intorno a Lucca. Tutti agli ordini dell'arbitro Fabbri.

Primo tempo

Parte forte l'Udinese con Thauvin che si presenta dalle parti di Consigli e prova il tocco sotto, ma Fabbri ferma tutto per fuorigioco. Si fa vedere anche il Sassuolo al decimo con Pinamonti: Laurentié se ne va in slalom tra la difesa ospite, il francese calcia, Okoye dice di no, la palla arriva a Pinamonti che da sotto porta manda a lato. Al 18' arriva il primo giallo del match all'indirizzo di Lucca. Il Sassuolo cerca ripetutamente la velocità e il guizzo di Laurentié che si muove bene sul lato sinistra. Occasione per Lovric al 22'! Dopo una serie di scambi al limite la palla finisce tra i piedi di Lovric che da posizione favorevolissima calcia male di piatto e la palla finisce tra le mani di Consigli. Sul ribaltamento di fronte Pinamonti si guadagna una punizione da dentro il semicerchio dell'area di rigore, ma Racic calcia sulla barriera. Cosa si mangia Sandi Lovric al 33'! Pereyra corre sulla sinistra, crossa dentro per Lucca che non riesce a intervenire chiuso dalla difesa, la palla arriva tra i piedi del 4 che di sinistro dal limite dell'area piccola calcia malissimo a lato. Udinese che sfiora il gol con il suo centrocampista. Ancora la squadra di Cioffi vicina al vantaggio con Lucca che si vede negare l'1-0 da un salvataggio sulla linea di Ruan Tressoldi. Lovric crossa dalla destra, il centravanti ex Ajax anticipa l'uscita di Consigli e calcia verso la porta, ma è decisivo Tressoldi in diagonale a salvare sulla riga di porta. Ritmi molto alti, partita divertente fino a questo momento. La sblocca il Sassuolo al 41'! Palla in verticale superba di Matheus Enrique a tagliare il campo in mezzo alla difesa friulana, Defrel raccoglie e davanti a Okoye controlla col sinistro e lo batte con un morbido tocco sotto. Vantaggio dei padroni di casa, nonostante nella parte centrale del primo tempo fosse stata l'Udinese a costruire di più. Pareggia subito l'Udinese con Flo Thauvin al 44'! Tutto sull'asse Thauvin-Pereyra. L'ex Newcastle col tacco sulla sinistra va dal Tucumano che entra in area dal fondo e serve a rimorchio il francese che sotto porta fa 1-1. Finisce così il primo tempo, una bella prima frazione tra Sassuolo e Udinese.

Secondo tempo

Ci prova subito Sandi Lovric con un bel controllo e conclusione a incrociare col destro, la palla taglia l'area e termina di poco a lato. Ancora Udinese, con Thauvin che calcia da venti metri oltre la traversa. Gli ospiti guadagnano un calcio d'angolo al 55', smanaccia lontano Consigli, ma in questo momento è assolo friulano. Prova l'affondata il Sassuolo al 63' con un calcio d'angolo battuto corto, cross dalla destra dal gomito dell'area per Racic che però colpisce piano. Sale in cattedra Gregoire Defrel al 65' con una incursione per le vie centrali, il francese è bravo ad allargare sulla destra per l'arrivo di Racic ma Kamara chiude tutto in angolo. Dalla bandierina non nasce nulla di pericoloso, salvo un tiro da molto lontano di Defrel che termina largo. I due allenatori sono pronti a scegliere qualche giocatore dalla panchina per provare a sparigliare un po' le carte in questa partita che ora pare molto bloccata. Traversa clamorosa di Lovric al 69'! Giocata di Samardzic sulla sinistra che si accentra e scodella sul secondo palo, Lucca fa la sponda per Lovic che arriva come un treno e calcia forte di controbalzo ma Consigli tocca quanto basta per mandare la palla sulla traversa. Fabbri però ferma tutto per iniziale fuorigioco di Lucca sulla palla di Samardzic. Doppio, grande, intervento di Kamara: l'esterno di Cioffi salva il risultato con una bella scivolata sulla palla a cercare Pinamonti, poi sugli sviluppi della stessa azione chiude mettendo in angolo sul cross da sinistra sempre a cercare l'ex Inter. Primo cambio del match per il Sassuolo: dentro Boloca e fuori Racic quando mancano quindici più recupero alla fine. Anche Cioffi poco più tardi mette mano alla panchina: fuori Lovric e dentro Zarraga. Cambia ancora Ballardini che leva Defrel e Matheus Enrique per Bajrami e Castillejo. La traversa salva il Sassuolo! Punizione dalla destra, lontani una quarantina metri dalla porta di Consigli, palla messa dentro molto bene, Thauvin tocca in scivolata e la palla va sulla traversa. Occasione anche per il Sassuolo, cross da sinistra per Pinamonti che si muove bene dentro l'area, gira di testa ma non trova la porta. Tanti errori da una parte e dall'altra negli ultimi venticinque metri, la stanchezza inizia a prendere il sopravvento su chi è in campo dai primi minuti, ancora però ci sono cinque più recupero per cercare di cambiare il parziale. Prova gli ultimi due colpi Cioffi: dentro Ehizibue e Success per Thauvin e Lucca all'89'. Ballardini richiama Laurentiè per Volpato quando vengono ufficializzati i 3 di recupero. Finisce qui: 1-1 tra Sassuolo e Udinese, si decide tutto nel finale del primo tempo con le reti di Gregorie Defrel e Florian Thauvin.

Tabellino

Formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ruan Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic (Boloca, 72'), Matheus Enrique (Bajrami, 79'); Defrel (Castillejo, 79'), Thorstvedt, Laurentiè (Volpato, 91'); Pinamonti

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric (Zarraga, 77'), Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin (Ehizibue, 89'), Lucca (Success, 89')

Reti: Defrel (SAS) 41', Thauvin (UDI) 44'