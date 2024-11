Giovanili biancazzurre. L’Accademia ha spiccato il volo. Batte il Riccione e adesso è quarta

Tra turni di riposo già osservati e gare rinviate, sono soltanto due le squadre di serie C femminile ad aver disputato 11 gare. Tra queste l’Accademia Spal, che quindi deve leggere la classifica anche in funzione di questo fattore. Ciò non toglie però che la squadra di Leo Rossi abbia letteralmente spiccato il volo. Nell’ultimo turno le biancazzurre hanno superato il Riccione con un secco 3-1, centrando la seconda vittoria di fila, che significa quarto posto in coabitazione con Villorba e Venezia 1985. Le prime tre della classe – Venezia, Trento e Vicenza, quest’ultima prossima avversaria delle biancazzurre – sembrano fare un campionato a parte, ma già ritrovarsi ai piedi del podio è un risultato straordinario per l’Accademia Spal che continua a essere trascinata dal proprio attacco.

Già, perché l’Accademia Spal è la squadra più prolifica del torneo a braccetto col Trento, con la bellezza di 27 reti messe a segno nelle prime 11 giornate. Tornando a quando accaduto domenica scorsa a Vigarano Mainarda, il vantaggio biancazzurro è arrivato al 20’ con una punizione di Sabia, che prima dell’intervallo si è trasformata in rifinitrice servendo a Salimata il pallone del 2-0 siglato con una bella torsione di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nonostante diverse occasioni per le padrone di casa, all’83’ un fulmineo contropiede di Nicoletti ha accorciato le distanze. Ma quasi allo scadere è arrivato il gol del definitivo 3-1, firmato Baldini.