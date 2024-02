Big match. Snodo cruciale per i playoff. Primavera a pranzo col diavolo

Altro snodo cruciale in chiave playoff per la primavera del Sassuolo, oggi alle 13 – diretta su Sportitalia, canale 60 dtt – al ‘Vismara’ contro il Milan. I rossoneri sono secondi in classifica con 35 punti, ma hanno appena due lunghezze di vantaggio sui neroverdi, che sono invece sesti. Classifica cortissima, dunque, e appuntamento molto importante per i ragazzi di Emiliano Bigica.

"È un altro scontro diretto per la zona playoff: andiamo sul campo di una squadra forte, seconda in classifica e agli ottavi di Youth League, che già all’andata ci mise in difficoltà", le parole dell’allenatore del Sassuolo, che ai suoi chiede "quel salto di qualità mentale che ci possa permettere di rimanere sempre in partita, di evitare cali di tensione e di raccogliere quanto si semina. Cosa che a volte, anche di recente, non è successo". Soprattutto lontano dal Ricci: un punto in tre trasferte, per il Sassuolo, nel 2024. Ma anche il Milan, da capodanno ad oggi, al Vismara non ha ancora vinto e l’ultimo acuto sul prato domestico della squadra di Abate risale al 9 dicembre scorso, contro il Genoa. Sfida da tripla, si diceva una volta…

LA CLASSIFICA. Inter 41; Milan 35; Roma, Torino, Lazio 34; Sassuolo 33; Atalanta 31; Juventus, Cagliari 28; Genoa, Verona 27; Empoli 25; Sampdoria, Fiorentina 22; Monza 21; Lecce 20; Bologna 18; Frosinone 10.

s.f.