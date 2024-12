Sassuolo Carnevali: "Ancora tanto da fare"

"Siamo solo agli inizi, c’è ancora tanto da fare". Il primato in classifica, confermato dopo la sesta vittoria di fila dei neroverdi in quel di Frosinone, non dà le vertigini a Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore genereale del Sassuolo. Che, intercettato da TMW a margine dell’assemblea della Lega di Serie B, ha fatto il punto su Grosso ("non sono sorpreso delle sue capacità, ho sempre creduto nelle sue qualità e penso sia uno dei tecnici più bravi che ci sono") e, ovviamente, su un mercato ormai dietro l’angolo. Autoblindandosi in merito alle voci che lo vorrebbero conteso da Roma e Milan ("Sono concentrato solo sull’impegno importante che ho davanti") e lasciando intendere che da qui a gennaio non manca il tempo per capire quel che sarà. "Berardi richiesto a gennaio? Ogni anno riceviamo richieste, e credo possa non esserci solo Berardi al centro di richieste", ha detto ancora il dirigente milanese, prendendo tempo. "Faremo, nel caso, le giuste valutazioni al momento opportuno, sedendoci e capendo quella che è la situazione: fa parte del buon senso questo, nè c’è mai una stata, da parte nostra, netta presa di posizione". Adesso tuttavia, ha garantito Carnevali, "siamo concentrati solo sul campionato". Che prende la rincorsa in vista della volata che, in poco più di una settimana vedrà il Sassuolo chiudere prima il girone di andata – contro Palermo e Pisa – e poi il 2024: anche per questo, da qui ai prossimi giorni, non ci sarà troppo tempo per gli auguri e i saluti, dei quali ha fatto invece sintesi la cena di Natale, andata in scena domenica sera presso ‘Ruote da sogno’ a Reggio Emilia. Presenti dirigenti, dipendenti, sponsor, e la prima squadra maschile e femminile con i rispettivi membri dello staff tecnico, oltre a Veronica e Marco Squinzi, che hanno sottolineato l’importanza e il piacere di far parte della famiglia neroverde, il cui ruolo, anche sociale, è stato sottolineato dall’europarlamentare Stefano Bonaccini.

Giovanni Carnevali, nel fare gli onori di casa, ha colto l’occasione per fare il punto della situazione in casa neroverde e ha invitato sul palco anche il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini per anticipare ai presenti quelli che saranno gli impegni sul sociale che porterà avanti il club insieme al comune, prima che il brindisi di auguri sono saliti poi sul palco Veronica e Marco Squinzi, il presidente Carlo Rossi, il direttore sportivo Francesco Palmieri, il direttore sviluppo Area Femminile Alessandro Terzi e i mister Fabio Grosso e Gian Loris Rossi.