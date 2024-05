Sassuolo-Cagliari 0-2, i sardi restano in Serie A. Neroverdi prossimi alla B

Reggio Emilia, 19 maggio 2024 – Il Cagliari ha prevalso nello scontro salvezza della 37esima giornata di Serie A. La squadra di Claudio Ranieri ha piegato per 2-0 il Sassuolo al Mapei Stadium, sancendo di fatto la quasi certa retrocessione dei neroverdi in Serie B e, allo stesso tempo, ha posto il mattone decisivo per la propria permanenza nella massima serie. A decidere la sfida dell'ora di pranzo sono stati i gol di Prati al 71' e di Lapadula su rigore proprio nel recupero. Ballardini e i suoi sono ora a -3 dalla zona di galleggiamento, con le rivali Empoli e Frosinone che, però, devono ancora scendere in campo.

Le formazioni titolari

Davide Ballardini schiera il suo Sassuolo con il 3-5-2 di partenza. Consigli difende i pali della porta, aiutato da Tressoldi, Erlic e Ferrari. Missori e Doig arano le corsie laterali, Mateus Henrique, Racic e Thorstvedt lavorano in mezzo al campo. Laurienté supporta Pinamonti in avanti. Dall'altra parte Claudio Ranieri preferisce il 4-3-1-2 per il Cagliari. Scuffet si posiziona tra i pali, Zappa e Augello sono i due terzini e Mina e Dossena i due centrali. Nandez, Sulemana e Deiola compongono i tre quarti del rombo di centrocampo, completato dal vertice alto Gaetano. Shomurodov e Lapadula sono i due terminali offensivi.

Primo tempo

Come ci si aspettava alla vigilia, le due squadre sono molto conservative in questo avvio di match. La posta in palio è troppo importante per commettere errori e sbavature banali, motivo per cui entrambe le compagini tendono ad essere molto caute. Il Cagliari cerca di essere più aggressivo e alza il baricentro, tentando di schiacciare dietro il Sassuolo. Al minuto 7 arriva il primo brivido per i padroni di casa: Tressoldi combina un pasticcio e liscia malamente un pallone semplice da respingere, Lapadula si avventa sulla sfera e c'è un contatto in area con il difensore neroverde; il direttore di gara lascia correre e così fa anche il Var. La manovra è lenta e i ritmi non si alzano, complici anche diversi errori tecnici. Ballardini è costretto ad un cambio molto anticipato per sostituire un infortunato Erlic e, poco dopo, Pinamonti va vicino al palo della porta di Scuffet con una incornata che si spegne sul fondo. Si fatica ad assistere a giocate di spessore. I sardi si affacciano in area con Shomurodov alla mezz'ora, che però spara in curva. La prima frazione di gioco, non esaltante, termina a reti bianche.

Secondo tempo

La prima chance della ripresa è di matrice rossoblù. Luvumbo viene lanciato in profondità al 50' da Gaetano, ma esita al momento del suo ingresso in area e viene contrastato da Ferrari, che evita il peggio. Il Cagliari cerca di alzare i giri del motore, mentre il Sassuolo continua a fare molta fatica ad imprimere il proprio marchio nel match e si limita perlopiù a difendersi. La partita inizia a farsi fisica con lo scorrere dei minuti, mentre Pinamonti cerca di svegliare i suoi al 66' con una rovesciata molto complicata che non riesce. A cambiare la direzione della sfida è Ranieri, che getta nella mischia Prati dalla panchina, il quale va subito in gol al 71'. Su una punizione di Viola si genera un flipper in area di rigore, sul quale è proprio il nuovo entrato a mettere lo zampino decisivo per il gol dello 0-1 in favore degli ospiti. La reazione della squadra di Ballardini non arriva, neppure dopo il gol subito, e dunque i sardi vanno a caccia del raddoppio per chiudere la pratica. Sulemana ci va vicino al minuto 87, ma non inquadra la porta. A sancire la fine del match è il calcio di rigore di Lapadula, concesso da un ingenuo Kumbulla, che al 91' porta il match sul risultato conclusivo di 0-2. C'è ancora tempo per l'espulsione di Matheus Henrique, che ormai influisce relativamente sulla partita.

Il tabellino

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Tressoldi (63' Pedersen), Erlic (18' Kumbulla), Ferrari; Missori (46' Defrel), Matheus Henrique, Racic (57' Boloca), Thorstvedt (57' Obiang), Doig; Laurienté, Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello (86' Obert); Nandez, Sulemana, Deiola (67' Prati); Gaetano (67' Viola); Shomurodov (46' Luvumbo), Lapadula. Allenatore: Ranieri.

Marcatori: 71' Prati (Cag), 90+1' Lapadula (Cag)

Note – Cartellini gialli: Thorstvedt (Sas), Deiola (Cag), Dossena (Cag), Pinamonti (Sas) Cartellini rossi: Matheus Henrique (Sas)