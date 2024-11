Calcio Femminile, Coppa Italia. Le neroverdi sorridono. È la prima vittoria

cesena

0

sassuolo

2

CESENA: Belli, Mak, Casadei, D’Elia (1’ s.t. Milan), Groff, Harvey, Testa E. (15’ s.t. Petrova), Testa S. (44’ s.t. Dumitru), De Sanctis, Jansen (15’ s.t. Tironi), Calegari (37’ s.t. Di Luzio). All. Conte (Belloli, Amaduzzi, Vergani, Serafino) Sassuolo: Lonni, De Rita, Orsi, Caiazzo, Mella (42’ s.t. Fusini), Missipo (25’ s.t. Hagemann), Gallazzi, Fisher (25’ s.t. Prugna), Chmielinski (32’ s.t. Nocchi), Sabatino (32’ s.t. Dhont), Monterubbiano. All. Rossi (Pleidrup, Adami, Brustia, Durand)

Arbitro: Martini di Valdarno (Jordan, Corteccia)

Reti: 5’ p.t. Monterubbiano, 6’ s.t. Caiazzo

Arriva in Coppa Italia, la prima vittoria stagionale del Sassuolo Femminile, e vale l’accesso ai quarti di finale. Le ragazze di Gian Loris Rossi sbancano Cesena con un gol per tempo - apre Monterubbiano, chiude Caiazzo – senza lasciare troppo spazio alle bianconere. Ai quarti c’è l’Inter dell’ex Piovani, che ha vinto a Parma 5-2.

Il successo in Coppa Italia ottenuta ieri in casa del Cesena potrebbe dare nuova linfa alle neroverdi in campionato, dove le cose vanno decisamente peggio: le neroverdi di Rossi occupano al momento infatti l’ultimo posto.