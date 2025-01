Calcio Femminile, la Coppa Italia. Le neroverdi fanno visita all’Inter. Sfida proibitiva contro l’ex Piovani

SASSUOLOEntra nella fase che vale tutto, la Coppa Italia di calcio femminile, e il Sassuolo si ‘veste da sera’ per affrontare, all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano, l’Inter dell’ex Gianpiero Piovani per la gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Impegno tutt’altro che semplice – l’Inter in campionato è seconda in classifica, e ha già battuto il Sassuolo entrambe le volte che lo ha incrociato, l’ultima volta è successo giusto a metà dicembre scorso – rispetto al quale l’allenatore neroverde sottolinea come la sua squadra sia comunque decisa a dare battaglia.

"Arriviamo alla gara con un’ottima forma, sia fisica che mentale. Per noi questa sarà una partita importante, ha grande valore essere ai quarti di finale di Coppa Italia: per noi – ha detto Gian Loris Rossi, nella foto insieme a Piovani – questo è un periodo positivo, al quale vogliamo assolutamente dare continuità. L’Inter è una squadra che ha tanta fisicità e qualità in tutti i reparti: sarà fondamentale rimanere concentrati, considerato che si tratta solo del primo atto in vista della sfida di ritorno". In programma a fine gennaio: la gara di stasera, invece, si gioca alle 20,45, diretta Sky e Now.