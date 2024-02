Calcio femminile. Le neroverdi ancora ko col Milan: fuori dalla Coppa

SASSUOLO

Dopo quello dell’andata, il Sassuolo Femminile rimedia un altro 3-0 dal Milan (all’andata al Ricci, ieri al Vismara) e interrompe il suo cammino in Coppa Italia. Gara senza, o quasi, storia, visto anche il penalizzante risultato dell’andata. E gara chiusa già dopo 15’ di gioco, quando la rete di Dompig, aggiungendosi a quella segnata in avvio da Grimashaw, ha chiuso giochi mai aperti davvero. La testa delle ragazze allenate da Ginapiero Piovani, del resto, è tutta su quel campionato che le vede difendere, a tre giornate dalla fine della stagione regolare, quel quinto posto che le spedirebbe a giocarsi la poule scudetto e non la poule retrocessione. Ed in questa prospettiva già sabato ci sono tre punti in palio che, se presi, valgono moltissimo: al Ricci è atteso proprio il Milan, per un’occasione di rivincita da non perdere. Milan-Sassuolo 3-0 Reti: 4’ p.t. Grimashaw, 15’ p.t. Dompig, 33’ s.t. Staskova.