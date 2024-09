Calcio Femminile. Partitissima al Ricci, arriva l’Inter. Per Piovani un ritorno al passato

SASSUOLO

Chi si rivede… Oggi, in occasione di Sassuolo-Inter, di scena alle 18 al Ricci, il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani (foto) avrà infatti il suo daffare a non ‘sbagliare’ la panchina sulla quale sedersi. Prima di approdare in nerazzurro, infatti, il tecnico bresciano ha allenato il Sassuolo dal 2018/19 alla stagione scorsa, collezionando ben 151 panchine in tutte le competizioni (73 vittorie) e ‘sdoganando’ l’altra metà del cielo neroverde nel calcio che conta. "Lo conosco bene e lo stimo: sfidarsi su questo terreno sarà bello e stimolante per entrambi", ha detto alla vigilia l’allenatore del Sassuolo Gian Loris Rossi, che di Piovani è stato vice dal 2020 al 2022 e sa bene cosa aspettarsi sia da lui che da un Inter ancora imbattuta e seconda in classifica.

Difficile capire, invece, anche per Rossi, cosa aspettarsi da un Sassuolo capace di passare, in una settimana, dall’imporre il pareggio alla Roma campione d’Italia a farsi imporre una sconfitta dal Napoli ultimo in classifica. "Dopo la prestazione non brillante contro il Napoli, abbiamo lavorato duramente sia sul piano fisico che mentale per ripartire al meglio. La gara di domani non lascerà spazio a cali di concentrazione", ha detto ancora Rossi non senza aggiungere come confidi, da parte della sua squadra, cui mancheranno Brignoli, Dhont e Mella, "in una prestazione all’altezza delle aspettative".