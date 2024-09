Calcio Giovanile. Memorial Previdi, vince l’Hajduk Spalato

L’Hajduk Spalato vince la XIII edizione del Memorial Nardino Previdi, il torneo di calcio internazionale giovanile under 16, dedicato all’dimenticato dirigente sportivo, che ieri ha celebrato l’epilogo più atteso. Al ‘Ferrarini’ di Castellarano, la squadra croata si è imposta, in finale, alla Fiorentina per 2-1 scrivendo il proprio nome per la prima volta nell’albo d’oro della manifestazione.

Al terzo posto il Bologna, al quarto la Roma. Il torneo, che ha visto al via, oltre alle prime quatttro classificate, anche Sassuolo, Modena, Reggiana, Verona, SPAL, Kleinburg Nobleton, PCS Sanmichelese e Parma, ha assegnato come di consueto anche premi speciali. Quello per il Fair Play è andato a Giovanni Ceccarelli, tecnico del Bologna, quello di miglior realizzatore a Pagliuso della Fiorentina mentre gli altri hanno riconosciuto l’ottimo torneo dell’Hajduk premiandone Frane come miglior tecnico, Panduric come miglior portiere e Malic come miglior giocatore.