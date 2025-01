Coppa Italia Femminile. Capolavoro neroverde. Inter ko e semifinale

sassuolo

2

inter

1

SASSUOLO: Lonni, Orsi, Caiazzo, Pleidrup (42’ s.t. Sabatino); Brustia (30’ s.t. Fisher), Gallazzi (1’ s.t. De Rita), Mella (19’ s.t. Clelland), Missipo, Philtjens; Chmielinski, Monterubbiano (1’ s.t. Dhont). All. Rossi (Durand, Di Nallo, Adami, Fusini, Perselli, Girotto)

INTER: Baldi; Bowen, Milinkovic, Andrés; Bartoli (3’ s.t.s. Seturini), Pavan (45’ s.t. Santi), Pedersen, Csiszar (30’ s.t. Tomaselli), Schough (13’ s.t. Robustellini); Wullaert (13’ s.t. Polli), Bugeja (30’ s.t. Magull). All. Piovani (Rúnarsdóttir, Karchouni, Merlo, Fördos, Fadda, Mansaray)

Arbitro: Migliorini di Verona (Roncari, Cerrato, q.u. Manzini)

Reti: 3’ p.t. Bugeja, 49’ s.t. De Rita, 1’ s.t.s. Clelland

Il Sassuolo Femminile si prende la semifinale di Coppa Italia, battendo in rimonta 2-1 l’Inter al Ricci. E stupisce i più, perché se il pareggio strappato, all’andata, alla corazzata nerazzurra aveva autorizzato qualche cauto ottimismo in vista della gara di ritorno, da qui a pensare di saltare l’ostacolo ne passava. Invece, a dispetto di una classifica che in campionato vede le nerazzurre, seconde, forti di più del doppio dei punti delle ragazze di Rossi, settime a quota 16, il retour match dei quarti di finale di Coppa Italia non ha risparmiato sorprese.

Secondo copione l’avvio, con Bugeja che porta in vantaggio la squadra dell’ex Piovani al pronti-via, e secondo copione quanto segue, con le neroverdi che attaccano e l’Inter che sembra poter gestire il vantaggio. Sembra, appunto: al 4’ di recupero De Rita pareggia e rimanda il verdetto ai supplementari, ed è lì che, con il gol di Clelland, le neroverdi confezionano il ‘botto’ che non ti aspetti.

