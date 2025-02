Coppa Italia, la Primavera in campo alle 14. Al ’Ricci’ c’è il Lecce. In palio la semifinale

C’è l’approdo alla semifinale della Coppa Italia Primavera in palio, oggi alle 14 al Ricci. Il Sassuolo di Emiliano Bigica affronta infatti il Lecce, che ha eliminato – un tantino a sorpresa – la Roma negli ottavi, oltre i quali i neroverdi sono andati invece battendo, ai rigori, il Verona.

Saltasse anche questo ostacolo il Sassuolo troverà la vincente del derby che si gioca sempre oggi, alle 18, tra Milan e Inter, ma non vale la pena guardare troppo in là, quanto piuttosto su un impegno meno facile di quanto si possa prevedere. Se la classifica – il Sassuolo è terzo a quota 46, il Lecce dodicesimo, 16 punti sotto – e l’ultimo precedente in campionato – i neroverdi hanno vinto la gara disputata in Salento 3-1 – danno i ragazzi di Bigica favoriti, è vero tuttavia che si tratta di gara secca (in caso di parità al 90’ si calciano i rigori), con tutto quel che ne consegue e ne deriva in termini di incognite e possibilità.

Lo sa bene il tecnico neroverde, che alla vigilia ha definito il match "aperto a qualsiasi risultato: abbiamo il vantaggio di giocare in casa, e andrà sfruttato al meglio, ma – avverte l’allenatore del Sassuolo– sarà importantissimo essere concentrati in fase difensiva e far valere le nostre qualità in attacco, perché il Lecce è una formazione molto ben organizzata, che vale molto di più della sua attuale classifica". L’ultima gara di campionato ha visto i neroverdi sbancare Udine e il Lecce perdere in casa, ma oggi cambiano contesto, protagonisti e competizione. "A Udine – dice ancora Bigica – ho visto i ragazzi affrontare la gara nel modo giusto, e ho avuto dai miei le risposte che aspettavo". Altre, di risposte, Bigica le aspetta oggi. Lecce, s’intende, permettendo.

Stefano Fogliani