Dal campo Lipani out, in attacco Pierini è on fire

SASSUOLO

Josh Doig e Matteo Lovato ancora no, Andrea Ghion sì, ma al ritorno del centrocampista – che comunque dovrebbe iniziare dalla panchina – fa da contraltare una nuova assenza, quella di Luca Lipani: niente di grave per quest’ultimo, che resterà a riposo precauzionale e così, per la sfida di questa sera contro la Reggiana, Fabio Grosso dovrà ancora fare i conti con qualche defezione, ma avrà ampia possibilità di scelta soprattutto in attacco. Confermato Moldovan in porta, andando con ordine e partendo dalla difesa, dove Doig è ancora fuori causa, a sinistra è pressoché scontata la presenza di Pieragnolo, ex di turno che sarà in campo dall’inizio assieme all’altro ex Romagna, che al centro della difesa neroverde sarà affiancato da Odenthal, con Toljan regolarmente a destra. A centrocampo, oltre a Thorstvedt, fiducia a Boloca e Obiang, appunto con Iannoni e Ghion pronti eventualmente a subentrare in caso di necessità. L’abbondanza in attacco consente al tecnico neroverde di poter ponderare le scelte e avere più opzioni anche a partita in corso. Dando per scontata la presenza dal primo minuto di Domenico Berardi, l’uomo in più di questa squadra, per le altre due maglie sono in lizza tre uomini, vale a dire Mulattieri, Laurienté e Pierini, con i primi due favoriti in quello che, a livello almeno teorico, può essere considerato lo schieramento tipo del tridente sassolese. Pierini, tuttavia, ha più di una chance, considerando il periodo di forma e il feeling con il gol: non essendo peraltro un centravanti classico, costringerebbe anche la difesa della Reggiana – priva del suo capitano, Rozzio – all’assenza di un reale punto di riferimento là davanti. Molto minori sono invece le chance di partire dall’inizio per Moro e Flavio Russo. Panchina per il portiere Satalino, mentre l’altro ex granata, Antiste, fa parte della lista degli indisponibili. Queste le indicazioni della vigilia, ma non si possono escludere sorprese, anche in considerazione dei prossimi impegni che attendono i neroverdi, in campo già martedì sera a San Siro contro il Milan, negli ottavi di finale di Coppa Italia, quindi domenica 8 ospiterà a Reggio la Sampdoria.

Lorenzo Longhi