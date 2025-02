Femminile, la Coppa Italia. Semifinale amara contro la Roma: un’ipoteca giallorossa

sassuolo

1

roma

3

SASSUOLO: Lonni, Brustia, Caiazzo, Pleidrup (27’ s.t. Perselli); De Rita (16’ s.t. Mihelic), Sabatino (1’ s.t. Clelland), Orsi, Philtjens; Missipo; Fisher (1’ s.t. Dhont), Chmielinski. All. Rossi (Durand, Di Nallo, Mella, Hagemann, Gallazzi, Fusini, Monterubbiano, Girotto)

ROMA: Kresche; Thøgersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Greggi, Giugliano (39’ s.t. Glionna), Dragoni (19’ s.t. Kuhl); Corelli (39’ s.t. Pandini), VIens (30’ s.t. Giacinti), Haavi (30’ s.t. Pilgrim). All. Spugna (Ceasar, Aigbogun, Oladipo, Cissoko, Kim, Troelsgaard, Merolla)

Arbitro: Mbei di Cuneo (Cardona, Galigani)

Reti: 3’ p.t. Viens, 26’ p.t. Corelli, 29’ s.t. Giugliano, 41’ s.t. Mihelic

SASSUOLO

Troppa Roma per il Sassuolo Femminile, sconfitto 3-1 al Ricci in coda alla gara di andata della semifinale di Coppa Italia. Le giallorosse mettono una seria ipoteca sugli esiti della gara di ritorno, anche considerato come hanno spinto il Sassuolo da subito fuori dal match. Due gol con Viens e Corelli, nella prima mezz’ora di gioco, per la squadra di Spugna, che poi triplica con Giugliano chiudendo il match. A pochissimo serve il gol neroverde di Mihelic.