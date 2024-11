Femminile. Le ragazze di Rossi ko. Restano fanalino di coda

milan

1

sassuolo

0

MILAN: Giuliani; Koivisto, Sorelli, Piga, Soffia; Ijeh (45’ s.t., Mesjasz), Rubio (45’ s.t. Arrigoni), Mascarello (20’ s.t. Cernoia); Renzotti, Nadim (32’ s.t. Karcczewska), Stokic (31’ s.t. Marinelli). All. Bakker

SASSUOLO: Durand; Philtjens, Pleidrup, Orsi, Brustia (42’ s.t. Traorè); Prugna, Missipo, Fisher (15’ s.t. Hagemann); Dhont (27’ s.t. De Rita), Chmielinski, Sabatino (15’ s.t. Monterubbiano). All. Rossi

Arbitro: Vingo di Pisa

Reti: 36’ s.t. Ijeh Note: ammonite Sorelli, Monterubbiano, Hagemann

Un’altra sconfitta per l’altra metà del cielo neroverde. Con quella patita in trasferta contro il Mialan arrivano a sette, e lasciano il Sassuolo Femminile fanalino di coda a un punto. Festeggiano invece le rossonere, a lungo tenute in scaddo dalle ragazze di Gian Loris Rossi (foto), trafitte tuttavia al minuto 80 dal gol delle padrone di casa e non più in grado di trovare risorse – anche dal punto di vista mentale – per risalire la china. Un peccato, perché fin lì le neroverdi la gara l’avevano tenuta sempre viva, senza nemmeno subirla tropo a dispetto di una distanza siderale in classifica che sembrava farne vittime sacrificali. Invece no, almeno fino al minuto 80 che ha distribuito, non necessariamente risabilendoli, torti e ragioni, confermando come per il Sassuolo questa prima tranche di stagione sia ai limiti del maledetto. Tra l’altro, sabato arriva la Sampdoria: dsi gioca al Ricci, alle 18, e basta guardare la classifica per capire il peso specifico di un match che le neroverdi non devono, e a questo punto non possono, perdere.

La giornata: Lazio-Como 1-2; Napoli-Juventus 0-3; Fiorentina-Inter 2-1; Sampdoria-Roma 1-5.

La classifica: Juventus 22; Fiorentina 21; Inter, Roma 15; Milan 13; Como 10; Lazio 6; Napoli 5; Sampdoria 3; Sassuolo 1.