Femminile. Quarta vittoria di fila per Rossi. Sabatino decide la gara col Napoli

SASSUOLO: Durand, Brustia, Orsi, Caiazzo, Mella, Philtjens, Prugna, Missipo, Chmielinski, Dhont (31’ s.t. Adami), Sabatino (45’ s.t. Monterubbiano). All. Rossi (Lonni, Di Nallo, Pleidrup, Gallazzi, Fusini, De Rita, Hagemann, Perselli, Lecaille, Traore

NAPOLI: Bacic, Skovsen, Sandej, Sliskovic, Martinovic (10’ s.t. Sciabica), Muth, Di Giammarino (23’ s.t. Banusic), Bellucci, Moretti (10’ s.t. Jelcic), Pettenuzzo, Giordano (39’ s.t. Adugbe). All. Iennaco (Beretta, Novellino, Giai, Banusic, Fracaros, Langella, D’Angelo)

Arbitro: Gigliotti di Cosenza

Reti: 17’ p.t. Chmielinski, 16’ s.t. Sabatino (rig.), 23’ s.t. Jelcic

Continua la sua serie positiva allungandola a 4 risultati utili, il Sassuolo Femminile, batte il Napoli e si attesta al settimo posto in attesa che oggi vada in campo la Lazio. Quanto deve, insomma, la squadra di Gian Loris Rossi fa: un gol per tempo e prestazione di spessore, con piano gara che si complica solo quando il Napoli, sotto di due gol, si riaffaccia al match accorciando con Jelcic. Da lì in avanti, tuttavia, un’occasione per parte che né Napoli né Sassuolo sfruttano. Finisce così, il Sassuolo risale.

La giornata Roma-Como Femminile 2-1; Sassuolo-Napoli Femminile 2-1; Sampdoria-Fiorentina 1-0; Juventus-Lazio Femminile; Milan-Inter

La classifica Juventus 29; Fiorentina* 26*; Roma* 25; Inter 24; Como Femminile* 16; Milan 14; Sassuolo* 9; Lazio 7; Napoli Femminile* 6; Sampdoria* 4 (* una gara in più)