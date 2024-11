Femminile. Sassuolo gagliardo, la Juve non passa: "Siamo stati capaci di soffrire»

Juventus

2

Sassuolo

2

Juventus: Proulx, Kullberg, Rosucci (37’s.t. Vangsgaard), Boattin, Thomas (18’s.t. Krumbiegel), Schatzer, Bennison (18’s.t. Caruso), Bonansea (37’s.t. Bergamschi), Lehmann, Girelli, Beccari (18’s.t. Cantore). All. Canzi

Sassuolo: Durand, Philtjens, Pleidrup Gram, Caiazzo, Brustia (33’s.t. De Rita), Sabatino (33’s.t. Moterubbiano), Chmielinski, Mella (20’s.t. Dhont), Kassandra, Prugna, Orsi. All. Rossi

Arbitro: Recchia di Brindisi

Reti: 3’p.t. Girelli, 19’p.t. e 35’ s.t. Chmielinski, 14’s.t. Lehmann

Un punto che vale doppio. Lo trova il Sassuolo Femminile sul campo della capolista Juventus mettendo in fila, tra Coppa Italia e campionato, il terzo risultato utile di fila e centrando la miglior serie di una stagione che chissà che non svolti. Al La Marmora Pozzo di Biella, infatti, le neroverdi di Rossi danno seguito alle buone sensazioni emerse dopo la doppia vittoria contro il Cesena in Coppa e contro la Samp. Da’ battaglia, il Davide neroverde, e arma la fionda di Chmielinski, la cui doppietta frustra le velleità delle padrone di casa, due volte in vantaggio e due volte raggiunte. Il merito delle neroverdi è stato quello di tenere la partita sempre viva. Ad un palo delle bianconere (11’, lo centra la solita Girelli) prima con un palo di Sabatino e poi con il primo sigillo di Chmielinski nel perni tempo. Al secondo vantaggio della Juventus – Lehmann colpisce all’ora di gioco – con la seconda rete di Chmielinski che regala al Sassuolo un punto pesantissimo che soddisfa appieno il tecnico Rossi. "Abbiamo saputo soffrire e reagire"

PRIMA SQUADRA. Oggi la ripresa per gli uomini di Grosso, che cominciano a lavorare nel pomeriggio al Mapei Football Center. Stefano Fogliani