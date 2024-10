Grosso "Avanti così, senza paura"

"Dobbiamo fare il meglio per ottenere il massimo". Quanto a massime, bisogna ammettere che il tecnico neroverde Fabio Grosso ha capacità di scegliere spesso quelle giuste, quando si tratta di dare la misura delle ambizioni del Sassuolo. Ben note, classifica alla mano, e se è vero che la classifica dice ancora poco, "e tutto è ancora in gioco", quello che non dice la classifica potrebbe suggerirlo un Sassuolo che, vincendo il derby, consoliderebbe la propria statura di big sulla scorta di un cammino che, dopo la prima sosta di campionato, ha visto i neroverdi sbagliare poco o nulla.

"All’inizio qualche difficoltà c’è stata, poi abbiamo trovato una nostra dimensione, riassestandoci per essere ben presenti rispetto alle tante insidie di un campionato che ogni settimana ti mette davanti un ostacolo difficile da superare", spiega Grosso, che al prossimo ostacolo, ovvero i gialli di Bisoli, guarda come si conviene. E se l’effetto derby qualcosa aggiunge ("sappiamo quanto ci tiene la gente, a questa gara") l’idea è che il Modena, visto da Grosso, non sia tanto ‘l’avversario’ quanto ‘un’ avversario. "Cui si guarda senza paura, ma con rispetto e il sano timore che ti deve far preparare ogni partita nel miglior modo possibile. La squadra di Bisoli ha un potenziale importante, la rosa a sua disposizione ha qualità e presenza e può contare su giocatori che conosco. Qualcuno l’ho allenato, altri li ho affrontati: hanno energia ed esperienza e non ho dubbi – aggiunge l’allenatore del Sassuolo – riguardo alla difficoltà della gara che ci aspetta. Motivo in più per restare ben concentrati su di noi, sulla partita che vogliamo fare e sulla volontà di fare una prestazione importante che ci garantisca un risultato altrettanto importante".

L’obiettivo, fa capire l’allenatore neroverde, è "riempire la partita", anche più di quanto si sono riempite le ultime, "perché dentro ogni gara ce ne sono diverse, e dentro ogni gara ci sono cose da migliorare in corsa ed errori da correggere: fin qua la possibilità di disporre di una rosa tanto ampia e il contributo che ci hanno garantito i giocatori che sono subentrati ci hanno permesso di fare bene, e adesso si tratta di continuare, sapendo bene che ogni impegno che ci aspetta ci propone difficoltà diverse, dalle quali tuttavia – conclude Grosso – non dobbiamo farci sorprendere. Abbiamo qualità importanti, è vero, ma la qualità non basta se non le accompagni alle giuste motivazioni: in campo, per fare bene, devono andare l’una e le altre".