Il benvenuto dell’amministratore delegato. L’attestato di stima di Carnevali:: "Ci siamo rincorsi, grande fiducia»

SASSUOLO

"Ci conosciamo da tempo, c’è grande fiducia nei suoi confronti, e ci siamo rincorsi a lungo, quindi oggi presentiamo Fabio Grosso con grande piacere". Oltre al presidente e al direttore sportivo del Sassuolo, Carlo Rossi e Francesco Palmieri, è stato l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali (in foto) a fare gli onori di casa, al Mapei Football center. "Di lui – ha detto Carnevali – del suo curriculum di giocatore e allenatore si sa tutto, complice anche i bellissimi ricordi legati a Mondiali del 2006: noi, da parte nostra, abbiamo ritenuto fosse giusto ripartire da lui, da un profilo che seguivamo da tempo", spiega l’ad neroverde.

Carnevali, infatti, non ha mancato di ricordare come al tecnico romano il Sassuolo si fosse già rivolto anche a gennaio, quando si trattò di sostituire Dionisi. "Allora – racconta Carnevali ritornando al periodo precedente la nomina dell’allenatore uscente Davide Ballardini – Grosso declinò l’offerta, facendoci capire che avrebbe preferito partire dall’inizio". L’inizio è arrivato, l’era Grosso può partire. E il Sassuolo, e Carnevali, possono ripartire da Grosso e da un campionato che il Sassuolo ha vinto solo oltre due lustri orsono, ma Grosso non più tardi di un anno fa.

Stefano Fogliani