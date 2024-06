Il bomber per risalire. La squadra di Grosso punta Brunori. Sgarbo a Dionisi

SASSUOLO

Cerca il bomber per la B, il Sassuolo, e prova a fare lo sgambetto ad Alessio Dionisi, fino a pochi mesi fa allenatore del Sassuolo, oggi accasatosi a Palermo. Tentando Matteo Brunori (foto), uno che in rosanero fa fatto, tra coppa e campionato, 63 gol in 120 gare nelle ultime tre stagioni ed è, come si dice in gergo, un ‘attaccante di categoria’. Che tuttavia, alla soglia dei 30 anni, si vede andargli ‘stretta’ la B, ma soprattutto la piazza rosanero, con cui è in ‘rotta’. Lo avrebbe già comunicato alla società, l’attaccante, suscitando appetiti ovunque: A ‘bassa’, certo, ma soprattutto B ‘alta’: il centravanti è una garanzia (34 gol nelle ultime 2 stagioni)