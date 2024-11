Il cammino delle retrocesse dalla A. Salernitana e Frosinone nei guai. Quella neroverde un’eccezione

SASSUOLO

È una brutta bestia la retrocessione in B. Una brutta bestia, non solo o non tanto per i contraccolpi su morale e conti, ma anche e soprattutto – ne scrivemmo anche a inizio stagione – perché poi il rimbalzo in A non è affatto scontato. E, infatti, il Sassuolo oggi primo in classifica e indicato da tutti gli addetti ai lavori quale favorita per la promozione, rappresenta non la regola, ma l’eccezione.

Lo abbiamo visto proprio sabato a Reggio Emilia, quando al ’Mapei’ si è presentata la Salernitana (nella foto), altra squadra che ha condiviso con i neroverdi la caduta la scorsa primavera: granata sconfitti senza attenuanti e terzultimi in classifica, e sarà anche vero che in B la classifica è corta, ma 13 punti in 14 partite non lasciano spazio all’ottimismo in casa campana, e meno che mai lo lascia una società che pare in disarmo, e chissà verso quale futuro. Proprio questo è un classico problema di chi retrocede: rischiare che qualcosa si sfaldi laddove si deve decidere, laddove si deve finanziare il domani, un aspetto che poi finisce inevitabilmente per abbattersi anche sul campo. Al Sassuolo questo punto non è mai stato all’ordine del giorno perché la proprietà e solida e non pensa a defilarsi. Eppure può non bastare nemmeno che il club sia solido e garantisca continuità, e a dimostrarlo è il Frosinone, compagno di sventura di Sassuolo e Salernitana 2023-24, oggi fanalino di coda in B con appena 10 punti e con una sola vittoria ottenuta in campionato. Per capirci, e per capire meglio quanto bene stiano andando i neroverdi: Salernitana e Frosinone, messe assieme, hanno 8 punti in meno rispetto alla squadra di Grosso. Tra l’altro, la scorsa stagione di B, parliamo del campionato 2023-24, ha visto la promozione in A di Parma, Como e Venezia, mentre delle tre squadre che erano retrocesse dalla massima divisione nell’annata precedente, vale a dire Spezia, Cremonese e Sampdoria, nessuna era stata capace di tornare immediatamente in A, e appunto tutte e tre oggi sono tra le avversarie dei neroverdi. Di più: tutte e tre vedono nel Sassuolo la squadra potenzialmente capace di realizzare un sogno che è stato il loro e di un obiettivo che è comunque il loro, ma è lo stesso di Berardi e compagni.

Lorenzo Longhi