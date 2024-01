Il commento del mister. La soddisfazione di Dionisi: "Una prestazione di qualità»

"Vittoria fondamentale, voluta. L’abbiamo difesa da squadra e speriamo che ci aiuti a ritrovare consapevolezze per uscire da questo momento difficile". Il Sassuolo non vinceva da 40 giorni, in casa da più di tre mesi, lui non parava un rigore dal 2022. Apertura d’obbligo con l’eroe della serata, allora, ovvero Andrea Consigli. Le mani giuste sui tre punti sono le sue, "e giusta – dice – è la gara che abbiamo giocato: ci siamo difesi e non era semplice contro una squadra come la Fiorentina, fortissima sui calci piazzati". Invece è andata: il Sassuolo gira a 19 ("speravo 20", dice Dionisi), si mette dietro l’Udinese e aggancia il Frosinone. Due punti in più rispetto al giro di boa della stagione scorsa: si proverà a ripartire da qui, allora, cercando di andare oltre l’ennesimo infortunio – Toljan, a occhio, sarà assenza lunga e pesante – e rincorrere la versione ‘giusta’ di una squadra capace di risollevarsi quando nessuno l’aspettava più. Un solo punto nelle ultime cinque uscite di campionato: la dimensione dell’impresa dei neroverdi la danno questi numeri, che tuttavia una vittoria non lascerà del tutto alle spalle. Lo sa bene Alessio Dionisi, che si mostra ben soddisfatto ma non trascende, anche perché sugli episodi ha le sue idee e non le nasconde in ordine ad episodi "opinabili". Calato, lui sì da subito, in quella che è oggi e sarà domani la stagione dei neroverdi. "La forza della Fiorentina la conoscevamo, abbiamo difeso e riattaccato, e siamo riusciti a farlo con la giusta qualità. Dico la verità: ero certo che avremmo fatto partita", dice Dionisi, che poi ‘benedice’ i ‘suoi’ senatori. "Consigli – conclude – è il nostro leader, come del resto ce ne sono altri in questa squadra"