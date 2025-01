Il giudice sportivo. Non ci sarà Grosso. Out anche Thorstvedt

SASSUOLOIl giudice sportivo, ieri, ha confermato le squalifiche per Fabio Grosso e Kristian Thorstvedt, che sabato saranno costretti a saltare la sfida contro la Juve Stabia.

Il tecnico è stato appiedato per una giornata "per essere, al 24’ del primo tempo, entrato sul terreno di giuoco per contestare una decisione arbitrale", di fatto per l’ingenuità che, da regolamento, gli è costata l’allontanamento dalla panchina nella gara di venerdì: il Sassuolo contro la Juve Stabia andrà quindi in campo per la prima volta senza il suo capo allenatore che, in panchina, verrà sostituito da Raffaele Longo, peraltro napoletano di nascita, che iniziò la nuova carriera come collaboratore tecnico del Modena nel 2011, nello staff di Agatino Cuttone.

Curiosamente, mentre i neroverdi perdono il loro condottiero, la Juve Stabia ritroverà in panchina Guido Pagliuca, che ha scontato due giornate di squalifica per essere stato espulso, anche lui, contro lo Spezia al Picco, lo scorso 12 gennaio. Salterà la sfida contro la squadra di Braglia anche Thorstvedt che, essendo in diffida, con l’ammonizione di venerdì si è guadagnato l’inevitabile squalifica; in questa stagione, il norvegese ha saltato solo la partita di andata con il Cesena, venendo impiegato da titolare in tutte le altre 22 gare. Nella lista dei diffidati neroverdi, attualmente, c’è il solo Laurienté, mentre c’è un’altra decisione che riguarda il Sassuolo fra quelle del giudice sportivo, ed è una ammenda di 2.500 euro per il lancio sul terreno di gioco di un paio di bicchieri di plastica da parte dei tifosi.

l.l.