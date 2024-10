Il leader del centrocampo. Thorstvedt convocato da Solbakken. In Nation League con la Norvegia

SASSUOLO

Il Sassuolo ha svolto ieri una doppia seduta di allenamento al Mapei Football Center, lavorando la mattina in due gruppi che si sono alternati, come riporta il bollettino sul sito ufficiale, "svolgendo lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo, sviluppo manovra e a seguire situazioni su palla inattiva", e nel pomeriggio "dopo una prima fase di messa in azione, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche e circuito con esercitazioni tecnico tattiche e partitine". Oggi la squadra effettuerà una seduta di allenamento pomeridiano, sempre al Mapei Center. Nella giornata di ieri sono giunte buone notizie dalla Norvegia per Kristian Thorstvedt (foto), che è stato convocato dal ct della nazionale Ståle Solbakken per le gare di Nations League nella pausa della Serie B dedicata all’attività delle nazionali, ovvero il 10 ottobre a Oslo contro la Slovenia e il 13 ottobre a Linz contro l’Austria; attualmente, nel gruppo 3 della Lega B (che, oltre alle tre nazionali citate, comprende anche il Kazakistan), la Norvegia è prima, assieme alla Slovenia, con 4 punti dopo 2 partite. Infine, l’ammonizione ricevuta da Josh Doig nella partita contro lo Spezia è costata a mancino scozzese un’ammenda di 1.500 euro, come da regolamento, da parte del giudice sportivo, "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area".

Lorenzo Longhi