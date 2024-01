Il Mercato. Carnevali glissa,. Ceide vede l’Olanda e spunta Conté

SASSUOLO

"Per ora non c’è niente, né in entrata né in uscita. Sensi dall’Inter? No. E in uscita è difficilissimo succeda qualcosa". Intercettato da calciomercato.it, l’ad neroverde Giovanni Carnevali (non) ha fatto il punto sulle trattative che i rumors accostano al Sassuolo che qualcosa farà, a dispetto delle dichiarazioni del dirigente. Ceide, ad esempio, sarebbe vicino all’Hereveen, club olandese cui l’attaccante norvegese finirà soprattutto se il Sassuolo ottenesse dalla Juventus Iling Junior, chiesto ai bianconeri anche dal Monza che, inseritosi anche nella corsa a Bakker, medita sul possibile rientro alla base di Alessio Cragno, stante l’infortunio di cui è rimasto vittima Di Gregorio. Siamo ai primi fuochi: vedremo se si accendono… L’Udinese, nel frattempo, ha offerto Adam Masina ai neroverdi, che per le corsie laterali difensive studiano, oltre al veronese Doig, Conté, ’98 francese del Troyes.

