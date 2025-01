Il mercato. Ecco il secondo colpo. È il centrale Velthuis

Prende quota il mercato del Sassuolo. E la coppia Carnevali/Palmieri, dopo aver garantito a Grosso un altro attaccante, ovvero Laurs Skjellerup, già in gruppo, ‘batte’ il secondo colpo a poche ora da quello Spezia-Sassuolo che vale doppio, ma non distoglie gli uomini mercato neroverdi dalle trattative di gennaio. Dallo Sparta Rotterdam arriva infatti Tijs Velthuis, difensore centrale classe 2002 (stesso anno di nascita dell’altro neoneroverde Skjellerup) che il campionato italiano lo conosce già, dal momento che il club olandese lo aveva prestato, l’estate scorsa, alla Salernitana, con cui Velthuis ha giocato in tutto 10 gare tra campionato e Coppa Italia, salvo poi tornare in patria a seguito delle ‘rivoluzione’ di gennaio che ha cambiato i connotati alla squadra campana.

Lo Sparta lo ha proposto al Sassuolo, trovando ‘sponda’ proprio nei neroverdi, che se lo sono assicurati in prestito – con diritto/obbligo di riscatto – fino alla fine stagione, a puntellare una batteria di centrali obbligata a fare i conti con l’assenza di Romagna e con la probabile partenza di Miranda, mai utilizzato in campionato da Grosso e dato in uscita. Per Velthuis, dopo le giovanili nell’AZ Alkmaar, un anno nella B olandese con il Nac Breda, con 29 presenze e un gol ad irrobustirne lo score e, nell’estate del 2023, il salto in Eredivisie, con lo Sparta Rotterdam che lo mette sotto contratto fino al 2026. Per lui 27 gettoni la stagione scorsa, prima del passaggio alla Salernitana e a quello, formalizzato ieri, al Sassuolo. Che lo aggiunge ad Odenthal, altro olandese, Lovato, altro ex Salernitana, e a Romagna, Muharemovic e al (probabile) partente Miranda.

Stefano Fogliani