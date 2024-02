Il mercato. Fatta per Kumbulla,. Marin difficile. Timori per Laurientè

SASSUOLO

Fatta per Marash Kumbulla (foto), con visite mediche oggi. Il difensore nativo di Peschiera del Garda, di nazionalità albanese, classe 2000, arriva in prestito secco dalla Roma fino a giugno e chissà che non sia quello il ‘famoso’ indennizzo giallorosso per la partenza di Vina, rientrato nella capitale con 6 mesi di anticipo per partite alla volta del Brasile. Centrale difensivo in grado di mettersi in luce nell’Hellas Verona tra il 2018 e il 2020, Kumbulla vanta 70 presenze in Serie A, ma in stagione non ha mai giocato, anche a causa di un infortunio che si vorrebbe superato, ed è il secondo colpo che il Sassuolo ha piazzato in entrata in questa finestra di mercato che si chiude questa sera alle 20 e potrebbe essere non priva di altre ‘sorprese’. Da una parte infatti al Sassuolo serve anche un centrocampista, ed in quest’ottica ci sarebbero contatti avviati con l’Empoli per arruolare Razvan Marin, del quale tuttavia i toscani sarà molto difficile si privino. Con un giorno a disposizione, l’impressione è che gli uomini mercato cercheranno comunque l’affondo non senza valutare, dal punto di vista delle uscite, anche il possibile addio di Ferrari. Le piste che lo avrebbero portato a Cremona o Cagliari sembrano raffreddate, ma vallo a sapere cosa succede da qui a stasera alle 20. Si vocifera anche di un tentativo last minute della Lazio (una dozzina di milioni, pare) per Laurientè: oggi ne sapremo di più.

Stefano Fogliani