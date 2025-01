Il Sassuolo e una media da record. La A ’dista’ una ventina di punti

di Lorenzo LonghiSASSUOLOIl conto alla rovescia, l’ultimo giorno dell’anno, si fa scattare generalmente a dieci secondi dalla mezzanotte; cominciarlo prima pare prematuro, anche se poi l’esito quello è, perché il brindisi poco dopo è scontato. Parimenti, i numeri che sta inanellando il Sassuolo in questo campionato consentono la tentazione di iniziare a guardare già ora quanto manca alla promozione, anche se il campionato ha superato da poco la metà e, con quattro mesi di partite davanti, può ancora quasi succedere di tutto. Il ’quasi’, però, è proprio il Sassuolo.

I 49 punti dei neroverdi in 21 partite significano una media di 2,33 a gara che, oltre ad avere lasciato agli altri solo le briciole, porterebbe la squadra di Grosso a una proiezione di 88 punti abbondanti a fine campionato, una quota che non solo garantirebbe la promozione, ma anche un primo posto record, perché a quella quota non è arrivato mai nessuno nella cadetteria a 20 squadre, nemmeno andando a convertire ai 3 punti per vittoria le stagioni nelle quali il successo ne valeva 2. Ma il punto è un altro: anche rallentando notevolmente la media punti attuale di qui a fine campionato, il Sassuolo avrebbe ottime probabilità comunque di ottenere la promozione diretta.

Proprio così: se si va a vedere l’andamento degli ultimi cinque campionati di B, si può notare che la seconda in classifica, promossa anch’essa direttamente, è riuscita nell’intento ottenendo dai 68 ai 73 punti. Per la precisione: ne bastarono 68 allo Spezia 2019-20, 69 alla Salernitana 2020-21 e alla Cremonese 2021-22, mentre il Genoa 2022-23 e il Como della scorsa stagione sono andati in A con 73 punti. Ebbene, quando mancano 17 partite alla fine della stagione regolare di questo torneo, ragionando sulle ultime stagioni si può sostenere che ai neroverdi possano bastare 19-20 punti, 24 al massimo, per centrare l’obiettivo.

In termini di media punti, insomma, potrebbe essere sufficiente anche scendere a 1,4 di qui al termine. Cosa che, per intenderci, nessuno si augura, e che del resto non vuole nessuno, ma il dato dimostra quanto formidabile e marziale sia stato il cammino del Sassuolo sinora: di fieno in cascina, retoricamente, ne è stato messo già parecchio, abbastanza per non scomporsi nel caso sopraggiunga qualche passo falso. Detto ciò, si tratta di una statistica da guardare e dimenticare: appunto come a San Silvestro, si sa che l’anno nuovo arriverà a mezzanotte, ma non è ancora il momento per il conto alla rovescia, perché ogni cosa ha il suo tempo.