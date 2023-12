Il Sassuolo torna nella tana del Diavolo. Quanto servirebbe un’altra impresa...

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

L’anno scorso, per i pochi che non ricordano, fu proprio il San Siro rossonero a risollevare i neroverdi da un girone di andata da incubo, dando loro la spinta per fare, nel girone di ritorno, 28 punti contro i 17 dell’andata anche a seguito dell’iniezione di fiducia di un 2-5 da urlo. L’anno prima Dionisi, che al ritorno consegnò al Milan lo scudetto perdendo 3-0 al Mapei Stadium, pedaggio ai rossoneri l’aveva fatto pagare all’andata, zittendo il Meazza con un 1-3 che stupì non meno del ‘botto’ dell’anno successivo. Morale? Per trovare il Sassuolo che perde dentro al San Siro rossonero si va alla primavera del 2019: sulla panchina neroverde De Zerbi, alla sua prima stagione in neroverde, di Lirola l’autogol che diede strada ai rossoneri che da lì in avanti, sul Sassuolo, hanno sempre sbattuto. Uno zero a zero la stagione successiva, nel 2019/20, un’altra vittoria neroverde (2-1, in gol due volte Raspadori, a rimontare l’acuto con cui Çalhanoglu sbloccò il match) nel 2020/21, poi la doppietta di Dionisi. Il totale dice 20 incroci, 10 vittoria del Milan, tre pareggi e sette vittorie dei neroverdi. Quattro delle quali proprio alla ‘Scala del calcio’ e tre delle quali arrivate nelle ultime quattro stagioni. A suggerire trend che i neroverdi faranno bene a non invertire perché se siamo all’ultima spiaggia per il Milan – con l’ex Pioli crocifisso da una stagione lontana dalle aspettative – per il Sassuolo e Dionisi non sarà l’ultima ma la penultima. I neroverdi arrancano, viaggiano verso San Siro in totale emergenza – sette assenze, ad oggi –, con una classifica che morde e un morale che è quello scritto in un inverno da incubo – tra ottobre e oggi una vittoria in 11 gare – che fa precipitare la squadra di Dionisi pericolosamente a ridosso della zona della classifica che scotta. Ci si affida a San Siro, insomma, e alla statistica che dice che i rossoneri hanno perso il 35% delle sfide contro il Sassuolo in Serie A (sette su 20) e solo contro Inter (39%) e Juventus (38%) hanno una percentuale di sconfitta più alta. Insomma, per il Milan il Sassuolo vale una big. Adesso si tratta, per il Sassuolo di confermarsi big contro il Milan.