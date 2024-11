Il terzetto in fuga. Sarà un turno decisivo

SASSUOLO

Pisa 27 punti, Sassuolo 25, Spezia 24: questo dice la classifica di Serie B dopo 12 giornate, e tradotto significa una fuga a tre, considerando che Cremonese e Cesena, le due squadre che condividono a pari merito la quarta posizione, sono a quota 18, dunque a 6 lunghezze dai liguri. Nulla di irrecuperabile, ma il passo tenuto dal trio di cui sopra può incidere a livello psicologico sul resto del gruppo, soprattutto se, tra sabato e domenica, le tre saranno capaci di portarsi alla sosta con altrettante vittorie e di non farsi recuperare neppure un punto prima della pausa per l’attività delle nazionali. Delle tre, l’unica impegnata in una sfida casalinga sarà il Pisa: sabato alle 15 la squadra di Filippo Inzaghi ospiterà la Sampdoria in una partita che, vista oggi, si giocherà a posizioni invertite rispetto a quanto si sarebbe potuto prevedere in estate. Per i blucerchiati sarà, in fondo, più fondamentale ancora che per i nerazzurri, proprio per non allontanarsi ulteriormente dalla vetta. Il Sassuolo andrà a Bolzano sabato per affrontare una formazione che ha appena cambiato allenatore e spera nell’effetto-scossa, mentre domenica giocherà in trasferta lo Spezia di D’Angelo, di scena a Castellammare contro una Juve Stabia che, sinora, è stata capace al Menti di battere il Pisa, di fermare sul pareggio proprio i neroverdi e ora tenterà di bloccare in qualche modo anche l’ultima del trio di testa che non ha ancora affrontato. Si tratta insomma di una giornata non così scontata, ed è esattamente questo il motivo per il quale, se Pisa, Sassuolo e Spezia dovessero fare bottino pieno, la classifica si instraderebbe ulteriormente su un binario già ben definito: va tenuto presente, infatti, che è dalla ottava giornata che le tre squadre mantengono il podio, e l’unico movimento è stato il sorpasso dei neroverdi ai danni dei liguri dopo le partite del decimo turno, mentre i nerazzurri sono in testa, solitari, dalla quarta giornata.

In foto: Laurientè contro il Mantova

Lorenzo Longhi