La partenza di Defrel? Nonostante le smentite di Carnevali ("in uscita difficilissimo succeda qualcosa", le parole del dg) sembra ragionevolmente vicino, l’addio del francese (in foto), finito nel mirino di Cagliari e Salernitana. Ai box per infortunio, Gregorio ha giocato a singhiozzo fin qua (242’ totali) e a giugno va in scadenza: addio plausibile, anche considerato che quello offensivo è l’unico reparto all’interno del quale Dionisi ha possibilità di scelta. Vanno lette in questo senso anche le voci che spingono Ceide all’Hereveen, in Olanda (per il norvegese i minuti in campionato, ad oggi, sono 99’) e, perché no, i ‘no’ che i neroverdi avrebbero opposto ai club che hanno sondato Samuele Mulattieri. Dalla Germania, intanto, si parla di un interesse dello Union Berlino per Erlic (fino a giugno incedibile, tuttavia) nel caso Bonucci lasci. Nel frattempo, il gruppo ha ricominciato a lavorare al Mapei Football Center: tra oggi e domani dovrebbe anche essere diramato il bollettino medico di Toljan: il mercato neroverde passa anche da lì.

s.f.