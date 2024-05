Sassuolo-Inter alle 20.45, formazioni ufficiali live: Ballardini a caccia di punti per la salvezza, Inzaghi non vuole fare sconti Ai padroni di casa serve un mezzo miracolo per scongiurare la retrocessione in B. I nerazzurri, dopo la vittoria dello scudetto, puntano a chiudere alla grande il campionato