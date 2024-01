LA BRUTTA NOTIZIA. Tegola Toljan, si teme una lesione. Cambia il mercato

SASSUOLO

‘A Sasol l’e’seimpèr festa’, recita un vecchio motto dialettale che mal si attaglia, tuttavia, al Sassuolo 2023/24. La festa per i tre punti ritrovati – mancavano da 40 giorni, al Mapei Stadium da più di 100 – la guastata infatti l’infortunio occorso a Jeremie Toljan, laterale del Sassuolo che al minuto 85 ha accusato un problema muscolare che promette pochissimo di buono. La dinamica suggerisce una lesione, e se saranno gli esami cui il giocatore si sottoporrà in questi giorni a dire la verità non sfugge come i neroverdi perdano, almeno per un po’, un asset fondamentale, considerate le 18 gare su 19 (tutte dal 1’) e le 2 (su 3) giocate dal laterale in Coppa Italia e considerata soprattutto l’affidabilità del difensore tedesco. Che si ferma e chissà se obbligherà il Sassuolo, che sul mercato cerca già un laterale sinistro e un centrale difensivo a cercare anche un laterale destro.

s.f.