La classifica Il Pisa prova ad avvicinarsi

Il Sassuolo la classifica l’ha comunque mossa, aggiungendo un punto ai distacchi – già importanti – che tenevano a distanza Pisa e Spezia, e adesso tocca a toscani e liguri battere un colpo e rifarsi sotto.

Vedremo: cominciata ieri al Ferraris, questa 27ma è infatti una giornata lunghissima per il terzetto di testa e se l’anticipo è in archivio, il weekend è appena cominciato. Oggi, infatti, tocca al Pisa (ore 15) e domani (stesso orario) va in campo lo Spezia. I toscani, un punto nelle ultime 2 gare, ricevono all’Arena Garibaldi la Juve Stabia, autentica rivelazione del campionato, e l’impegno che li aspetta è meno banale di quanto non dica una classifica che tra la squadra di Inzaghi e i campani scrive 15 punti di distacco. Vero che 30 dei suoi 54 punti il Pisa li ha fatti in casa e che la Juve Stabia in trasferta ha fatto 2 punti nelle ultime 4, altrettanto vero che all’andata, al Menti, le vespe rifilarono al Pisa un 2-0 da urlo.

Varrà la pena, da Sassuolo, tenerla d’occhio, l’Arena Garibaldi, come verrà la pena tenere d’occhio, domani, il Picco. Alle 15, infatti, lo Spezia incrocia il Catanzaro, altra squadra che, come la Juve Stabia, è saldamente attestata in zona playoff e si annuncia cliente scomodo anche per le aquile di D’Angelo. Che hanno pareggiato le ultime due gare, contro Palermo e Modena, ma in casa non hanno mai perso – unica squadra imbattuta tra mura mai così ‘amiche’ – e il Catanzaro lo hanno già regolato all’andata, superandolo di misura al ‘Ceravolo’ poco prima di Natale. Da lì in avanti i calabresi non hanno più sbagliato nulla (16 punti in 8 gare, 4 vinte e 4 pari) mentre lo Spezia, dopo l’acuto in calabria, di punti ne ha fatti ‘solo’ 13. Al netto di una classifica che le gerarchie le ha disegnate in modo abbastanza netto, insomma, impegni non banali per i due più immediati inseguitori della capolista. In attesa di un’altra giornata, la prossima, che dirà altro: la comincia, venerdi sera, Lo Spezia impegnato a Bolzano, ma il giorno dopo i riflettori si accendono sul Mapei Stadium, dove in programma, alle 17,15, c’è Sassuolo-Pisa. Archiviata quella mancheranno 10 gare al traguardo: nessun dubbio che allora, fare i conti, sarà più semplice di quanto non sia adesso, con verità scritte solo in parte e appese, inevitabilmente, ai 1000 e più minuti che ci separano dalla fine della stagione.

Stefano Fogliani