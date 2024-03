LA PRIMAVERA. Arriva il Cagliari. C’è il ’Ricci’ da riconquistare

Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, torna in campo la Primavera del Sassuolo, impegnata al Ricci contro il Cagliari. I neroverdi, quinti in classifica a quota 43 assieme al Torino, sono reduci dal successo sul campo del Monza ma anche da due stop consecutivi sul prato di casa: varrà la pena, insomma, fare la dovuta attenzione ai sardi, attualmente noni in classifica e non troppo lontani dai primi sei posti che varranno a fine stagione la qualificazione alla fase finale per la conquista dello scudetto. E che, tra l’altro, all’andata vinsero 2-1, rimontando lo svantaggio nel finale. "Ci aspetta una partita difficile. Il Cagliari è una buonissima squadra, gioca bene a calcio, ha carattere e forte personalità", spiega il tecnico del Sassuolo Emiliano Bigica. In campo alle 13, diretta su Sportitalia.