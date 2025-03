La Primavera. C’è la Lazio, Bigica vuole ripetersi. In palio punti per consolidare i playoff

SASSUOLOAlle 13 allo stadio ‘Ricci’ la Primavera del Sassuolo affronta la Lazio cercando altri punti che ne consolidino la posizione in griglia-playoff. Quarta in classifica, la squadra di Emiliano Bigica (foto) i laziali li ha già battuti all’andata e mette nel mirino Inter e Fiorentina, che si affrontano l’un l’altra un paio d’ore prima della gara che si gioca al Ricci, e cercherà di capitalizzare anche il sano entusiasmo trasmesso al gruppo dalla recente vittoria conseguita sul campo della capolista in viola. Diretta televisiva su Primavera TV, sul sito www.sportitalia.com e sull’App di Sportitalia.

La giornata. Atalanta-Bologna; Inter-Fiorentina; Juventus-Torino; Sassuolo-Lazio; Hellas Verona-Milan; Empoli-Cagliari; Sampdoria-Cesena; Monza-Genoa; Udinese-Lecce; Roma-Cremonese

La classifica. Roma 58 p.ti; Fiorentina 56; Inter 55; Sassuolo 53; Milan 47; Juventus, Lazio 43; Genoa 41; Hellas Verona 40, Monza 37; Torino 36; Cremonese 35; Cagliari, Lecce 34; Atalanta, Cesena 30; Empoli 25; Bologna 23; Sampdoria 17; Udinese 13.