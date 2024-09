La Primavera. Con l’Udinese esame di maturità: "La squadra deve fare di più»

SASSUOLO

Vincendo a Cesena si è scrollato di dosso la somoda etichetta di mister X, che gli si era appiccicata dopo i due pareggi con cui aveva cominciato la stagione, e a ‘Barba e Capelli’, in settimana, ha dato dimensione compiuta a quelle che sono le ambizioni dei suoi. Ovvio che alla vigilia della gara contro l’Udinese – si gioca alle 15 al Ricci – il tecnico della Primavera del Sassuolo Emiliano Bigica spinga sull’acceleratore. "La prestazione di Cesena – dice – forse non avrebbe meritato i tre punti, ma sono arrivati e ce li teniamo. Nondimeno, ci ha detto che va fatto di più sotto tutti gli aspetti e in questa prospettiva la partita contro l’Udinese è una prova di maturità". Ottavo il Sassuolo, imbattuto, ultima l’Udinese, ancora a zero punti: sulla carta non c’è partita, "ma i bianconeri – obietta Bigica – non hanno assolutamente demeritato, fin qua non guardiamo la classifica, ma restiamo concentrati".

La giornata. Milan-Empoli 4-1; Bologna-Cesena 1-2; Cagliari-Inter 0-1; Fiorentina-Lecce 1-2; Juventus-Monza 4-0; Sampdoria-Atalanta; Cremonese-Genoa; Sassuolo-Udinese; Hellas Verona-Torino; Lazio-Roma.

La classifica. Roma*, Fiorentina, Milan 9; Lazio*, Inter 7; Juventus, Genoa* 6; Sassuolo* 5; Lecce, Monza, Hellas Verona*, Bologna 4; Cremonese*, Torino*, Cesena, Cagliari 3; Sampdoria*, Atalanta*, Empoli 2; Udinese* 0 (* una gara in meno).

In foto: Andrea Moriano