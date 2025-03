La Primavera del Sassuolo. Il Torino è battuto . Quarto colpo esterno

torino

0

sassuolo

1

TORINO: Siviero; Mendes, Olsson, Mullen; Jatta (17’ s.t. Marchioro), Acar (1’ s.t. Franzoni), Rossi (38’ s.t. Conte), Dalla Vecchia, Krzyzanowski (20’ p.t. Cacciamani); Mangiameli (17’ s.t. Sow), Perciun. All. Tufano (Plaia, Desole, Zaia, Sabone, Djalo, Dimitri)

SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Di Bitonto, Corradini, T.Benvenuti T. (18’ s.t. G.Benvenuti); Leone, Lopes, Weiss (33’ s.t. Seminari); Knezovic (33’ s.t. Daldum), Bruno; Vedovati (18’ s.t. Minta). All. Bigica (Nyarko, Viganò, Moriano, Sandro, Tomsa, Barani, Frangella)

Arbitro: Esposito di Napoli (Bracaccini, Linari) Reti: 34’ p.t. Vedovati (S) Note: espulso (45’ s.t.) Dalla Vecchia per doppia ammonizione, ammoniti Perciun, T. Benvenuti, Weiss, Sow

Capitalizza l’anticipo della 29ma giornata andato in scena ieri a Orbassano contro il Torino e centra la quarta vittoria esterna consecutiva, la Primavera del Sassuolo, attestandosi in questo modo al terzo posto della classifica.

Vittoria di misura quella ottenuta dai neroverdi, maturata grazie ad un gol di Vedovati (foto) e gestita fino ad un finale che ha visto la formazione di Bigica centrare una seconda traversa con Bruno – fin lì un legno anche per Minta e per i granata, invece, Marchioro – gestendo poi, nel corso dei tre minuti di recupero, il serrate dei granata, rimasti nel frattempo in dieci a causa dell’espulsione rimediata da Dalla Vecchia per doppia ammonizione proprio al minuto 90. Missione compiuta, insomma per il Sassuolo: in attesa che vadano in campo le altre i neroverdi scavalcano la Fiorentina, cui lasciano il quarto posto e consolidano la loro posizione verso i prossimi playoff: i punti di vantaggio sulla settima, oggi, sono la bellezza di 13. Dote ragguardevole, anche se non decisiva, a 9 giornate dalla fine della regoular season.