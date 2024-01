La Primavera in campo alle 14. I ragazzi di Bigica cercano il riscatto contro la Roma. In palio c’è un biglietto per la semifinale di Coppa

SASSUOLO

"In palio c’è una semifinale di Coppa che sarebbe un traguardo storico per noi". La storia l’aveva già fatta la scorsa stagione portando per la prima volta il Sassuolo a giocarsi i playoff scudetto: prova a ripetersi, questa volta in Coppa Italia, Emiliano Bigica, tecnico della primavera neroverde che oggi alle 14, al ‘Tre Fontane’ di Roma, prova a scrollarsi di dosso un momentaccio. I ragazzi di Bigica, oggi settimi in classifica in campionato, non vincono da più di un mese (un punto nelle ultime quattro gare, per loro) ed ovviamente Bigica si aspetta "una prestazione importante, continuità di rendimento per tutto l’arco della partita e soprattutto – le parole dell’allenatore dei giovani neroverdi – quell’attenzione mentale che ci è mancata un po’ nelle ultime gare e ci è costata parecchio in termini di punti". La Roma, che in campionato ha quattro punti in più dei neroverdi, in casa non perde invece dal 2 novembre e sul prato di casa ha raccolto 19 dei 30 punti fatti in campionato: inutile dire che al Sassuolo servirà un’impresa non dissimile da quella realizzata in campionato, la stagione scorsa di questi tempi, quando la squadra di Bigica si impose 4-1. Si va in campo alle 14 (diretta sul canale ufficiale youtube dell’AS Roma) ed in caso di parità prima due tempi supplementari da 15’ poi, eventualmente, rigori.

