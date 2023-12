La Primavera in campo alle 15. I ragazzi di Bigica in campo dopo lo stop di Verona. C’è il Genoa per ripartire

Dopo lo stop di Verona che ne ha interrotto la serie-miracolo da 16 punti in 7 gare, torna in campo oggi la Primavera del Sassuolo, che contro il Genoa tenta di consolidare la sua quarta, lusinghiera, posizione di classifica. Si gioca alle 15 al Ricci, dove fin qua i neroverdi hanno sbagliato pochissimo (16 punti su 21 disponibili) e dove l’ultima e unica sconfitta stagionale risale lo scorso 11 settembre) e dove, oggi, non possono né devono sbagliare se vogliono rimanere dentro la sestina playoff. Il Genoa, di contro, è undicesimo a 18 punti, solo 6 dei quali conquistati lontano da casa. "Ma è un avversario che merita il massimo rispetto", dice l’allenatore del Sassuolo Emiliano Bigica, che della statistica non si fida e ai suoi chiede di metterci "tutta la rabbia che ci è rimasta dentro dopo la sconfitta di Verona dove, nonostante la buona prestazione, non abbiamo raccolto punti". A disposizione della Primavera, tra l’altro, c’è Agustin Alvarez, attaccante uruguaiano della prima squadra ai box da questa estate per un grave infortunio ai legamenti del ginocchio. "Sono contento che Alvarez stia bene, noi – conclude Bigica – siamo a disposizione della prima squadra, c’è sempre grande sinergia". In campo, come detto, alle 15, diretta televisiva su Sportitalia.