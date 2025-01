Le pagelle. Boloca si fa perdonare... eccome. Thorstvedt ora rifiata

MOLDOVAN 6. Prende due gol quasi senza accorgersene, reso vulnerabile da una difesa che non lo difende. Forse sul primo gol poteva uscire, ma va oltre quella perplessità iniziale opponendo attenzione alle iniziative degli altoatesini.

TOLJAN 5,5. Malinteso, senza conseguenze, con Moldovan dopo 90’’, copertura tardiva – ma lo inganna Odenthal – su Zedadka in occasione del vantaggio ospite. E sul raddoppio altoatesino è lui a far ‘saltare’ il fuorigioco. Non una gran giornata, per lui: si ritrova solo quando il Sudtirol si allarga.

MUHAREMOVIC 6. Ha sulla testa il pallone del 2-2 alla mezz’ora: non trova l’impatto, e si fa sovrastare da Pietrangeli in occasione del 3-3. Un paio di chiusure ‘importanti’ nel finale di gara lo riportano alla sufficienza.

ODENTHAL 5,5. Odogwu lo sposta prima di segnare con un movimento non troppo ortodosso, ma lui si fa spostare con troppa facilità. Non efficacissimo nemmeno quando l’attaccante del Sudtirol assiste Pyyhtiä per il raddoppio. Cresce nella ripresa, ma gli affanni ci sono tutti…

DOIG 7. La rete di Berardi che intervalla l’uno-due inizialee del Sudtirol nasce da un suo cross, ok, ma le buone notizie, sulla sua fascia di competenza dello scozzese finiscono qua. Almeno fino a quando, in avvio di ripresa, lo scozzere non si inventa il siluro che rianima i neroverdi, che lo ‘gasa’ spingendolo a cercare cross con bella continuità. La sintesi? Un gol e un assist

BOLOCA 7,5 (in foto con Thorstvedt) Ritardo fatale sul Pyyhtiä che raddoppia. Prova a riprendersi il maltolto cercando la porta avversaria al 22’, ma la mira è carente, e in avvio di ripresa, trovando una deviazione. Da lì a poco salirà in cattedra, cambiando la gara con un gol e un assist (37’ s.t. OBIANG s.v. Governa, serafico, il finale di gara)

GHION 6. Spesso un tocco in più nel suo ‘controllare e ripartire’ e qualche lancio troppo leggibile per il regista neroverde, non nella sua miglior versione, e correo, con Boloca, in occasione del secondo gol degli ospiti (20’ s.t. Moro 5,5. Un errore sottoporta non passa in cavalleria)

THORSTVEDT 5. Tutto molto faticoso per il guastatore norvegese. L’impressione è che stia, comprensibilmente peraltro, rifiatando.

BERARDI 6,5. Il quarto gol stagionale, con il quale ricuce la prima fuga del Sudtirol. Poi più lotta che governo (46’ s.t. Volpato 6,5. Ci mette 40’’ a far gol. Sipario)

MULATTIERI 5. Rientra dal 1’, ma il canovaccio della gara lo tiene lontanissimo dal tanto di importante che accade in campo (20’ s.t. Laurientè 6,5. Un gol, pesante, lo fa, un altro se lo fa annullare perché fa un passo in più. Non era al massimo e quindi entra a gara in corso)

PIERINI 6. Vicino al 2-2 al 25’ p.t., lontano dal top. Lo salva l’impegno (20’ s.t. Lipani 6. Dà equilibrio alla mediana)

Stefano Fogliani