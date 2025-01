La Primavera. Knezovic stende la Sampdoria. I ragazzi di Bigica sono in testa

sassuolo

3

sampdoria

0

SASSUOLO: Scacchetti; Parlato (41’ s.t. Bolondi), G.Benvenuti, Di Bitonto, T.Benvenuti; Weiss (34’ s.t. Seminari), Lopes, Leone; Bruno (41’ s.t. Negri), Knezovic (34’ s.t. Minta); Moriano (21’ s.t. Vedovati). All. Bigica (Nyarko, Viganò, Daldum, Tomsa, Sibilano, Mussini, Frangella)

SAMPDORIA: Scardigno; Zeqiraj (34’ s.t. Cavallaro), D’Amore, Paganotti; Ovalle, Papasergio (24’ s.t. Bjorkman), Casalino, Giolfo (12’ s.t. Patrignani), Forte (12’ s.t. Diagne); Ntanda, Bacic. All. Di Benedetto (Ceppi, Valisena, Chiesa, Rossello)

Arbitro: Gavini (Nechita, Galigani)

Reti: 25’ p.t. (rig.) e 11’ s.t. Knezovic, 30’ s.t. Leone

Note: ammoniti Giolfo, Papasergio, Moriano

Comincia il 2025 come aveva finito il 2024, il Sassuolo Primavera da ieri in testa alla classifica. Ovvero vincendo senza subire gol: poco prima di Natale toccò alla Lazio, questa volta la squadra di Bigica va oltre una Sampdoria trafitta da una doppietta di Knezovic che porta al largo il Sassuolo già prima dello scoccare dell’ora di gioco e dalla rete con cui Leone chiude i conti, consegnando tra l’altro ai neroverdi il primato in classifica in vista di una settimana parecchio impegnativa. Giovedi al Ricci arriva infatti l’Hellas Verona (che ieri ha battuto la Roma ’consegnando’ ai neroverdi il primato) per la partita che vale l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia e lunedi c’è Inter-Sassuolo: la squadra di Bigica, che oggi fa i conti con qualche assenza di troppo in difesa, per quel che si è visto ieri sembra comunque in grado di dire la sua. Al netto delle attuali difficoltà della Samp – ultima in classifica – i neroverdi infatti, agli avversari, non hanno lasciato nulla, se non un’occasione alla mezz’ora, fallendo di contro diverse occasioni che avrebbero ulteriormente ‘gonfiato’ il passivo. Già pingue, peraltro…

Classifica. Sassuolo 37 p.ti; Roma 36; Milan, Juventus, Fiorentina 32; Inter 31; Lazio, Torino, Hellas Verona 28; Genoa 27; Cremonese 25; Lecce 24; Cagliari 23; Empoli 22; Cesena 21; Atalanta 19; Bologna, Monza 18; Sampdoria, Undinese 9.