La Primavera. Lunch match a Cagliari per i ragazzi di Bigica

SASSUOLO

Reduce da una striscia da un punto in tre gare e da due sconfitte di fila, la Primavera neroverde inaugura oggi il suo 2024 all’ora di pranzo, in trasferta a Cagliari (foto). Sarà un ‘mezzogiorno e mezzo’ di fuoco: obbligatorio infatti, per i ragazzi di Emiliano Bigica, cercare punti per tenersi agganciati alla zona playoff: non sarà semplice, anche considerato che il Sassuolo deve fare a meno del suo miglior attaccante, Flavio Russo, autore fin qua di 10 gol in 15 partite ma squalificato.

Il Cagliari, in casa, ha perso solo una partita, mentre i neroverdi, lontano dal Ricci (dove hanno perso tre gare su cinque totali) qualcosa in più concedono. Ce n’è abbastanza per viaggiare verso la Sardegna con tutte le attenzioni del caso, come del resto fa capire l’allenatore del Sassuolo, le cui parole della vigilia sottendono insidie cui i neroverdi dovranno fare in modo di sottrarsi con una prova che li riannodi alla loro miglior versione. "Non abbiamo chiuso il 2023 nel modo giusto", ha detto Bigica, augurandosi che la pausa non abbia ‘distratto’ troppo i suoi. "Conto che non ci siano strascichi rispetto alle ultime gare: e attenzione al Cagliari, che ha tutte le carte in regola per metterci in difficoltà, punto sulla voglia di riscatto dei ragazzi per difendere e migliorare questa posizione classifica che ci siamo guadagnati con tanta fatica e sulla loro voglia di dimostrare che il tanto fatto in queste prime quindici giornate non sia un fuoco di paglia. Adesso – la chiosa dell’allenatore neroverde - è fondamentale l’aspetto mentale, la volontà di dimostrare che si prosegue ognuno nel proprio percorso di crescita". In campo alle 12,30, diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre

Classifica. Inter 31; Lazio 29; Milan, Roma 27; Sassuolo, Torino 26; Atalanta 23; Empoli 22; Juventus, Genoa, Cagliari 21; Hellas Verona 19; Sampdoria 17; Bologna, Lecce 14; Monza, Fiorentina13; Frosinone 3.

Stefano Fogliani