La Primavera. Playoff, Empoli una tappa cruciale

Chiede punti-playoff al ‘suo’ Empoli, il tecnico della Primavera neroverde Emiliano Bigica. Che in Toscana ha esordito tra i pro da calciatore e da allenatore ha guidato per due stagioni gli Allievi Nazionali, ma oggi avrà pochissimo tempo per eventuali nostalgie. Un lunedì ad alta tensione, infatti, per la corsa-playoff del campionato Primavera, quando alla fine della regoular season mancano 270’. I primi quattro posti sembrano appannaggio di Inter, Roma, Atalanta e Lazio, che dietro di loro hanno fatto quasi il vuoto, poi ci sono Milan, Torino e Sassuolo in lizza per i due posti che restano. Torino e Sassuolo hanno 48 punti, il Milan 46, ed i neroverdi cercano l’allungo in quel di Vinci, opposti ad un Empoli attestato a metà classifica: ‘strappare’ potrebbe risultare decisivo. "Abbiamo – ricorda Bigica – la straordinaria opportunità che abbiamo di centrare i playoff scudetto per la seconda stagione di fila, obiettivo al quale lavoriamo da 10 mesi: è il momento di raccogliere quanto seminato. In campo alle 13, diretta televisiva su Sportitalia.

Stefano Fogliani